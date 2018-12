Dl Sicurezza | Martina | Pd | | «Un referendum per cancellare questa vergogna»

Maurizio Martina : “Con un referendum raccoglieremo le firme per abrogare il Dl Sicurezza : Maurizio Martina,in una conferenza stampa insieme a Matteo Richetti, ha avanzato una proposta ai suoi compagni di partito: di raccogliere le firme per un referendum abrogativo del decreto sicurezza Il segretario dimissionario del Pd Maurizio Martina, nell’ambito di una conferenza stampa tenuta oggi pomeriggio insieme al dem Matteo Richetti, ha avanzato ai compagni di partito una proposta: raccogliere le firme per un referendum abrogativo del ...

Dl Sicurezza : Martina - da parole ai fatti : ANSA, - ROMA, 25 OTT - "Siamo disponibili al dialogo e mi auguro che qualcuno, nella maggioranza" non concorde col dl sicurezza "sia disponibile a passare dalle parole ai fatti. C'è una soglia che non ...