Diffusissima truffa Galaxy Christmas con S9 Plus in regalo via mail | carta d’identità da

(Di domenica 2 dicembre 2018)Chi è approdato su questo articolo probabilmente ha ricevuto in queste ore unarelativa alla promozionecon unS9income premio di un fantomatico concorso in cui si è avuta la fortuna di essere stati selezionati. La vincita è tutt'altro che concreta, anzi nasconde unavera e propria in cui molti potrebbero cadere. Cosa non va fatto assolutamente dunque dopo la lettura della missiva online?La promozione raccontata in posta elettronica non esiste ufficialmente, piuttosto lacon ilS9in omaggio con un gioco a premi costituisce un reale pericolo per le vittime dello spamming di questi giorni. Nessuno ha messo in palio il top di gamma 2018 del produttore sudcoreano: piuttosto, per la riscossione della finta vincita, si invita il poco fortunato utente, a fornire dei dati altamente sensibili, quelli ...