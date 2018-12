Diabete | come tenerlo a bada con l’alloro

Diabete pediatrico : primo pancreas artificiale su una bambina/ Trento - come funziona - applicazione e limiti - IlSussidiario.net : Diabete pediatrico: primo pancreas artificiale applicato a Trento su una giovane paziente. I risultati, come funziona e quali i limiti dello strumento.

Le malattie infiammatorie della pelle - come la psoriasi - possono aumentare il rischio di sviluppare il Diabete di tipo 2 : Circa il 2-3% della popolazione mondiale soffre di psoriasi, un disturbo infiammatorio cronico in cui il sistema immunitario attacca le cellule epiteliali, provocando la crescita eccessiva di cellule epiteliali più giovani che portano a chiazze rosse e pruriginose. Purtroppo attualmente non esiste una cura per la psoriasi e i pazienti devono utilizzare dei trattamenti per alleviarne i sintomi durante tutto il corso della loro vita. A tutto ...

Come prevenire il Diabete : le 20 regole d'oro : L'hanno definita Come una delle malattie più diffuse del secolo. I numeri parlano chiaro: secondo le stime ufficiali diffuse dall'International diabetes Federation, nel 2017 si contavano nel mondo circa 425 milioni di persone con diabete. E si prevede che nel 2030 saranno ancora molte di più, all'incirca 552 milioni. In Italia si parla di vera e propria emergenza. La Società italiana ...

Diabete : ecco come prevederne l’insorgenza e a curarlo in modo sempre più personalizzato : Non più semplici fotografie descrittive del presente, ma “predizioni” su chi in futuro si ammalerà di Diabete o ne svilupperà le complicanze, grazie all’individuazione di inediti fattori di rischio, e informazioni precise sugli effetti delle terapie, in modo da sapere in anticipo qual è il farmaco che funzionerà meglio a seconda del singolo paziente, coniugando efficacia e risparmio. Queste le grandi opportunità che Big Data e Intelligenza ...

Diabete - come riconoscerlo : tutto su incidenza - sintomi e trattamento : Anche i bambini possono avere il Diabete. La forma più frequente in età pediatrica – il Diabete mellito di tipo 1 – in Italia interessa circa 8-15 bambini su 100.000 all’anno. L’1% dei casi pediatrici riguarda invece il Diabete mellito di tipo 2, legato allo stile di vita e alle abitudini alimentari. Le varie forme di Diabete hanno origine diversa, ma sono caratterizzate dall’aumento di glucosio nel sangue dovuto alla carenza di ...

Diabete e pressione alta : ecco cosa si rischia e come riconoscere i segnali : Chi soffre di Diabete deve prestare particolare attenzione anche alla pressione alta: normalmente la prevalenza dell’ipertensione arteriosa nella popolazione adulta è pari a circa il 35% ma questa percentuale sale nel diabetico sino al 70%, anche all’80%. Purtroppo in Italia non c’è una appropriata cultura della prevenzione e del controllo di questo fattore di rischio. Basta pensare che un italiano su tre non sa di avere la pressione alta. ...

Il Diabete colpisce anche cani e gatti : ecco i sintomi e come si può prevenire : Il diabete non colpisce solo gli uomini ma anche i loro amici a quattro zampe: questa patologia interessa infatti, in forme diverse, anche cane e gatto e può portare a una qualità della vita ridotta e a una morte precoce. prevenire però si può e se curato il diabete negli animali, così come nelle persone, comporta una vita quasi del tutto normale. Per questo MSD Animal Health, in occasione della Giornata Mondiale del diabete che si svolgerà il ...

Diabete - come si conserva correttamente l’insulina secondo gli esperti : come si conserva correttamente l’insulina? Si tratta di una domanda di cui spesso anche chi soffre di Diabete ignora la risposta. L’insulina è un ormone che viene prodotto da alcuni agglomerati di cellule (le isole di Langerhans) che si trovano nel pancreas. Il suo compito è quello di regolare la quantità di glucosio che si trova nel sangue, per questo ha un ruolo fondamentale nel prevenire la glicemia alta. Nel corpo di chi è malato ...

Diabete - come tenerlo sotto controllo?/ Scoperto enzima in grado di proteggere dalla patologia : Detassare la palestre, dieta meditarrena, cibo spazzatura, da sempre sono al centro della lotto contro il Diabete anche in età precoce. Ma come si può farlo con il "colesterolo buono"?(Pubblicato il Thu, 04 Oct 2018 23:57:00 GMT)

