Di Maio-Salvini : "Conte dialoga con Ue ma senza rinunce" | "E' il garante del contratto di governo" : Nota congiunta dei due vice premier: "Il presidente è il miglior interlocutore in grado di superare le diverse sensibilità"

'Salvini - Di Maio - il Blackberry e il fascismo impreciso' : Alessandro Baricco all'HuffPost commenta l'attualità politica alla luce del suo The Game: 'Agitare lo spauracchio del regime è una perdita di tempo'

"Salvini - Di Maio - il Blackberry e il fascismo impreciso" : Per lo più è una perdita di tempo: "Ogni minuto speso ad agitare lo spauracchio del fascismo contro il governo Salvini-Di Maio, è un minuto perso nell'individuazione del vero pericolo che corriamo". Per dare un nome a questo rischio, Alessandro Baricco – narratore, romanziere, saggista – ha scritto The Game (Einaudi), un libro che racconta la mutazione che l'insurrezione digitale ha prodotto negli esseri umani. ...

Il monologo di Crozza : “Di Maio non ha fatto nulla di male e mi fa tenerezza. Ma non Salvini : col dl Sicurezza coccola i fascisti” : Il monologo di Maurizio Crozza, nel corso di Fratelli di Crozza in onda tutti i venerdì in prima serata sul Nove, è dedicato al decreto Sicurezza e alle sue incongruenze: “Se non sai l’italiano, non puoi vivere qui. Sacrosanto. Ecco Salvini con una norma così, sai quanti dei tuoi deputati perderebbero la cittadinanza?”. L’artista genovese ha poi aggiunto: “L’Anpi è contro. E io tendo a fidarmi più di chi ha ...

Salvini e Di Maio concordano : 'Autonomia del Veneto a dicembre' : Si parte dal Veneto : entro dicembre il Consiglio dei ministri affronterà il dossier Autonomia per il Veneto, la prima Regione che è partita con la richiesta al Governo per averla. concordano sul ...

Matteo Salvini-Luigi Di Maio - la profezia di Bruno Vespa : 'Divorzio dopo il ritorno in Italia di Di Battista' : Li descrive come 'due coniugi che hanno deciso di divorziare, ma fino al momento decisivo si comportano in maniera ineccepibile per evitare l'addebito'. Così Bruno Vespa , nel consueto editoriale del ...

Matteo Salvini non va al vertice con Cav e Meloni. FI : 'Prossima volta chiederemo il permesso a Di Maio' : Avevano scelto apposta la residenza milanese di Silvio Berlusconi in via Rovani, e non Arcore, per non dare nell'occhio. O almeno queste erano le intenzioni e i desiderata, sopratutto di Matteo ...

Mario Monti : 'Matteo Salvini e Luigi Di Maio vivevano in una bolla - ora è arrivato il momento-Tsipras' : E' un attacco totale a Matteo Salvini e Luigi Di Maio quello dell'ex premier Mario Monti : 'vivevano nell'equivalente politico di una bolla speculativa. Ora mi pare che l'impatto con la Commissione ...

Pil giù dello 0 - 1% - Di Maio-Salvini : "Colpa di Gentiloni". Di la tua : vota : "Calo dello 0,1% in meno significa che l'ultima manovra dell'anno scorso non era espansiva, non ha funzionato. La manovra di Gentiloni non ha fatto ripartire l'economia nel 2018... Segui su affaritaliani.it

Manovra 2019 : Pil debole sponda a Salvini-Di Maio per far 'digerire' a elettori un compromesso con UE - analisti - : "Mentre in linea di principio, i fattori temporanei in via di estinzione che hanno influito negativamente sull'economia tedesca potrebbero fornire un certo supporto al canale di esportazione, è ...

Salvini : 'Lega contro Global compact - ma deciderà il Parlamento. Di Maio? Lo stimo - ma si difenda da solo' : Non conosco la sua famiglia nè le sue aziende: coinvolgere parenti, amici, mogli e fidanzate nella bagarre politica non mi sembra una cosa intelligente' E poi agggiunge: 'Chi c'è dietro? Non lo so... ...

Salvini difende Di Maio : “Sta subendo un linciaggio mediatico alla sesta generazione” : Salvini leader della Lega parla delle vicende che stanno colpendo Luigi Di Maio per colpa del padre Salvini e il messaggio privato a Di Maio: “Forse in passato anche noi abbiamo sbagliato” „Di Maio sta subendo un “linciaggio mediatico arrivando alla sesta generazione, Espresso e Repubblica apriranno un inchiesta sul bisnipote che ha pagato 20 centesimi in meno un gelato”. Così Matteo Salvini, a Porta a Porta, ha ...

Di Maio - Fico : “Fango contro di lui - ha la mia solidarieta`”. E replica a Salvini : “Dl Sicurezza? Io li leggo i provvedimenti” : “È chiaro che l’ho letto. Io leggo i provvedimenti”. Dopo le sue critiche al decreto Sicurezza, passato in via definitiva dopo l’approvazione alla Camera, e la replica del ministro Salvini (“Ma l’ha letto?”, ndr), il presidente della Camera Roberto Fico è tornato sul caso a margine di un convegno all’ Accademia dei Lincei, per rivendicare come le sue critiche al provvedimento siano di merito. Ma ...

Salvini difende Di Maio e accusa : 'Qualcuno vuol far cadere il governo' : Matteo Salvini fa quadrato con il partner di governo e difende Luigi Di Maio dagli attacchi concentrici provenienti da media e opposizione dopo lo “scoop” de Le Iene sui presunti illeciti nell'azienda di proprietà del padre del vicepremier pentastellato. L'occasione per lanciare un chiaro messaggio di solidarietà politica nei confronti del ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico (oggi nell'occhio del ciclone) è arrivata con l'intervista ...