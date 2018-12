Decreto Salvini | nel mirino 3 500 immigrati a Napoli

Gino Strada : 'Il Decreto Salvini è una schifezza - abbiamo a che fare con gente gretta' : Gino Strada non sta dalla stessa parte del Governo. Un'opinione che, tra l'altro, era ben nota, ma che ora si arricchisce di nuove evidenze. Quelle che ha offerto nel corso di un intervento pubblico a Poggio Reale, a margine del Festival dei diritti Umani. Le interviste rilasciate sono state l'occasione per manifestare il suo punto di vista particolarmente critico nei confronti dell'esecutivo in carica e di chi lo compone, con tanto di stoccate ...

Milano - il corteo contro la chiusura del centro per il rimpatrio di via Corelli e il Decreto Salvini : Partito da piazza Piola il corteo dei centri sociali, della Rete Studenti e dall'Arci Lombardia ha come punto d'arrivo proprio via Corelli

Crozza-Salvini euforico per il Decreto Sicurezza : “Quando sorrido si abbassa lo spread. Delinquenza? Difendiamo quella italiana” : Crozza-Salvini, nella puntata di Fratelli di Crozza in onda tutti i venerdì in prima serata sul Nove, lancia il suo piano contro la criminalità straniera, e il progetto per sostituirla con una italiana al 100% “Apriremo 2000 scuole di formazione per ladri italiani che non ci sono più ” e aggiunge: “È un impegno che ho preso personalmente con l’associazione ladri padani che non riescono più a svaligiare una casa perché ...

"Ero a un passo dalla cittadinanza - ora è tutto bloccato per il Decreto Salvini. Ma non me ne vado. In Italia c'è la mia vita" : "Salvini o non Salvini, io non me ne vado. Questo è il mio Paese, qui c'è tutta la mia vita. Aspetterò ancora". Ghassan Ezzarraa non ha intenzione di mollare. Pensava di avercela fatta, la cittadinanza Italiana, che aspetta da anni, era a un passo, a gennaio la sua richiesta sarebbe stata finalmente presa in carico - "i due anni di istruttoria erano ormai trascorsi, c'eravamo", racconta per la prima volta ad HuffPost. Ma il ...

Dl sicurezza - Fico guida la fronda M5S : 'La mia assenza era presa di distanza'. Salvini : 'Forse non ha letto il Decreto' : 'Se la mia assenza al momento della votazione è stata interpretata come una presa di distanza dal provvedimento? Bè, avete interpretato bene'. Lo ha detto il presidente della Camera Roberto Fico a ...

Salvini : Decreto sicurezza non solo merito mio ma di tutto governo : Roma – “Il decreto sicurezza non e’ un successo di Salvini, ma una cosa positiva per gli italiani grazie all’impegno di tutto il governo”. Cosi’ Matteo Salvini a Sky TG 24. L'articolo Salvini: decreto sicurezza non solo merito mio ma di tutto governo proviene da RomaDailyNews.

Matteo Salvini - Decreto Sicurezza diventa legge : abolita la protezione umanitaria : Ieri è stato approvato anche dalla Camera dei Deputati il Decreto Sicurezza fortemente voluto dal vicepremier Matteo Salvini. Dopo il voto del Senato, il Decreto è stato approvato con 336 voti a favore anche dalla Camera. Per Matteo Salvini si è trattato di un vero e proprio trionfo che ha voluto condividere con tutti gli Italiani parlando ai microfoni di Barbara D'Urso di Pomeriggio 5. Decreto Sicurezza: i dettagli punto per punto della nuova ...

Decreto sicurezza - Anpi : 'Incubo apartheid giuridico' - Salvini : 'Che paura' : Matteo Salvini tiene molto al suo Decreto sicurezza. E' pronto a difenderlo a spada tratta e ad accompagnarlo passo per passo con la convinzione che lo caratterizza nelle sue manovre politiche. Sa bene che buona parte del suo consenso nasce dalla capacità di essersi fatto consegnare un mandato da una larga parte dell'elettorato affinché si trovi un sistema per placare il radicato di senso di insicurezza che molti italiani, secondo i sondaggi, ...

Il Decreto sicurezza ora è legge - Salvini esulta : Roma, 28 nov., askanews, - Via libera definitivo dell'Aula di Montecitorio al decreto sicurezza, su cui il governo aveva già posto e incassato ieri il voto di fiducia. Il provvedimento, divenuto legge,...

Il Decreto Sicurezza è legge. Salvini : 'Giornata memorabile' - : Dopo aver incassato il voto di fiducia ieri , il provvedimento passa a Montecitorio in via definitiva con 396 sì e 99 no. Ola e lungo applauso dei leghisti. Protesta del Pd: i deputati indossano ...

Il Decreto Salvini è la conferma : il Governo se ne frega di integrare - vuole creare l’emergenza : All'interno del pessimo decreto sicurezza c'è una scelta folle, su cui incomprensibilmente si è deciso di andare avanti a testa bassa, non ascoltando i rilievi degli addetti del settore, delle associazioni, degli operatori, e chiudendo la porta agli emendamenti e agli ordini del giorno dell'opposizione. Una decisione presa fregandosene della vita di centinaia di ragazzi minorenni.Continua a leggere

Il Decreto sicurezza incassa la doppia fiducia. E Salvini giura che "non è uno spot" : Il decreto sicurezza incassa anche la fiducia della Camera, dopo il via libera del Senato. Con 336 voti a favore e 249 contrari, il decreto è a un passo dall'essere convertito in legge, voto finale che però slitta a domani e potrebbe arrivare anche nella giornata di giovedì. Tutto dipende dall'ostruzionismo delle opposizioni, in particolare del Pd, che ha deciso di intervenire a raffica sui 146 ...

Decreto Sicurezza - ok alla fiducia alla Camera : 336 sì - 249 no. Salvini : “La legge porterà più ordine nelle città” : La Camera ha votato la fiducia al governo Conte posta sul Decreto legge Sicurezza e immigrazione. Hanno votato sì 336 deputati, mentre i no sono stati 249. Nessuno dei 585 presenti (tutti partecipanti al voto) si è astenuto. Indicativamente si sono schierati a favore del Decreto M5s e Lega; contrari tutti gli altri gruppi di opposizione, di sinistra e di destra. Il gruppo Maie – che finora ha sempre votato la fiducia all’esecutivo ...

Decreto Sicurezza - Salvini : "O si fa entro una settimana o salta" : LaPresse, "Fino a mercoledì l'ordine del giorno è il Decreto Sicurezza, o passa entro questa settimana oppure salta". Matteo Salvini detta le priorità in agenda per i prossimi giorni specificando che ...