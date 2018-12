De Magistris | Salvini si è mangiato Berlusconi

De Magistris : "M5S ha tradito - sono io l'anti-Salvini" : ... anche giustamente, M5S - soprattutto al Sud - che l'abbraccio del contratto con Salvini è un tradimento non è una prospettiva politica del cambiamento come tanti elettori cinque stelle hanno inteso''...

De Magistris : "M5S ha tradito - sono io l'anti-Salvini" : L'obiettivo, insomma, è diventare "una calamita politica" per chi ci sta, "vogliamo essere un'alternativa soprattutto a questa destra di Salvini''. De Magistris accusa i Cinque stelle di aver ...

De Magistris : 'Sono io l'antiSalvini. Se si vota nel 2019 mi candido premier' : Se si va a votare alle politiche dopo le europee - prosegue il sindaco - bisogna mettere in campo un'alternativa politica a quest'onda nera che avanza'. A breve però ci saranno le elezioni europee: è ...

Napoli - de Magistris accoglie Salvini : 'Spero che porti elementi di concretezza e positività' : 'Ci auguriamo che domani il ministro ci porti elementi di concretezza e positività. Se sarà così non potremmo che prenderne atto'. Lo ha detto il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, in vista della ...

SALVINI SMANTELLA MODELLO RIACE : LUCANO - "CREDO A GIUSTIZIA"/ Ultime notizie migranti - De Magistris "vergogna" : SALVINI SMANTELLA MODELLO RIACE: migranti trasferiti. Ultime notizie, il sindaco LUCANO replica “Credo nella giustizia". Il Viminale chiude il sistema della cittadina calabrese(Pubblicato il Sun, 14 Oct 2018 09:32:00 GMT)

De Magistris : 'Io a cena con Salvini? Sì - se il Napoli vince lo scudetto' : È il massimo sacrificio per il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, quello di passare una serata con l'arcinemico Matteo Salvini. Ma per amore del Napoli, anche se Dema è interista, il sindaco è ...

De Magistris : 'Io a cena con Salvini? Sì - se il Napoli vince lo scudetto' : di Mario Ajello È il massimo sacrificio per il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, quello di passare una serata con l'arcinemico Matteo Salvini. Ma per amore del Napoli, anche se Dema è interista, ...

Napoli - la prima volta di Salvini da ministro : accolto e contestato. De Magistris : “Differenza abissale - ma cooperiamo” : La prima visita di Matteo Salvini, a Napoli, in veste di ministro dell’Interno divide la città tra contestatori e sostenitori. In mattinata, prima di presiedere il Comitato per l’ordine e la sicurezza, il vicepresidente del Consiglio si era recato al quartiere Vasto, un quartiere densamente popolato da migranti e teatro nei mesi scorsi di alcuni episodi di violenza e intolleranza. Poi la visita in Prefettura, accolto da circa un centinaio di ...

Napoli - la prima volta di Salvini da ministro : accolto e contestato. De Magistris : “Differenza politica abissale - ma cooperiamo” : La prima visita di Matteo Salvini, a Napoli, in veste di ministro dell’Interno divide la città tra contestatori e sostenitori. In mattinata, prima di presiedere il Comitato per l’ordine e la sicurezza, il vicepresidente del Consiglio si era recato al quartiere Vasto, un quartiere densamente popolato da migranti e teatro nei mesi scorsi di alcuni episodi di violenza e intolleranza. Poi la visita in Prefettura, accolto da circa un centinaio di ...

De Magistris accoglie Salvini a Napoli : 'Mi aspetto fatti - non annunci' : 'Mi aspetto fatti, concretezza, risposte e che non ci sia l'annuncite che il vento autunnale porta via'. Lo ha detto il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, in vista della visita istituzionale del ...

De Magistris accoglie Salvini a Napoli : «Mi aspetto fatti - non annunci» : «Mi aspetto fatti, concretezza, risposte e che non ci sia l'annuncite che il vento autunnale porta via». Lo ha detto il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, in vista della visita...

Napoli - De Magistris contro Salvini : “Viene in città? Pensi a darci più risorse. Al momento nulla di concreto su sicurezza” : “Se il Ministro dell’Interno ci aiuta a sbloccare un po’ di fondi potremmo avere più spazzatrici nella nostra città per pulire ancora meglio. Visto che vuole ripulire Napoli, se lui è un fornitore di spazzatrici, c’è uno strumento molto agevole: è anche il Ministro della finanza locale e dell’autonomia quindi inizi a sbloccare quelle gabbie che ci impediscono di acquistare mezzi per avere la città più pulita, per ...

Salvini a Napoli - la risposta di de Magistris : 'Spero non sia una passerella' : 'Salvini è il ministro dell'Interno, io il sindaco di Napoli. Se verrà per un incontro istituzionale ci sarà pure il sindaco di Napoli'. Lo ha detto Luigi de Magistris commentando le notizie di una ...