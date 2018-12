Dazi Usa-Cina | tregua commerciale di 90 giorni per fermare l’aumento delle tariffe

Usa-Cina - siglata la tregua sui Dazi : stop per 90 giorni dal primo gennaio : Raggiunto l'accordo tra Usa e Cina per una tregua sui dazi. Nel corso della cena al termine dei lavori del G20 a Buenos Aires, il presidente americano Donald Trump e il presidente cinese Xi Jinping ...

G20 - Usa e Cina siglano una tregua commerciale : stop a nuovi Dazi da gennaio : La cena a Buenos Aires fra i presidenti Donald Trump e Xi Jinping si conclude con un "importante consenso": si è deciso di non imporre nuovi dazi a partire da gennaio 2019, così da favorire l'avvio di negoziati a tutto campo tra i due Paesi

Guerra Usa-Cina - il costo dei Dazi per Pechino è di quasi 400 miliardi di dollari. Nuovo tavolo al G20 : quasi 400 miliardi di dollari. Questo è l’impatto reale dei dazi americani sulle importazioni dalla Cina, stando a quanto rivela un recente studio sulle restrizioni al commercio nell’area delle venti maggiori economie del mondo. Secondo il rapporto Global Trade Alert redatto da due studiosi dell’Università di San Gallo in Svizzera, l’export cinese sarebbe stato colpito dai dazi imposti da Washington per una somma pari a 369 miliardi di dollari, ...

G20 Buenos Aires - tra tensioni su Dazi e crisi Russia-Ucraina : Usa pronti a sfilarsi : “Stavolta non sarà come al G7 in Canada”. Il concetto Donald Trump lo ha ripetuto ai suoi mentre l’Air Force One si dirigeva in Argentina per il G20. Summit che parte tra le tensioni sui dazi e per la crisi tra Russia e Ucraina, e i cui lavori sono ancora una volta appesi alle bizze del presidente americano che ha dato un ordine ben preciso: “O passano le condizioni poste dagli Stai Uniti o ci tireremo fuori dal comunicato ...

Ucraina - Dazi - contrasti Usa-Russia : al via il G20 delle tensioni : BUENOS AIRES - Inizia oggi nella capitale argentina il G20, l'appuntamento annuale tra i capi di Stato e di Governo dei 19 Paesi più industrializzati al mondo, più l'Unione europea. L'incontro arriva in un momento particolarmente movimentato, tra la nuova crisi russo-Ucraina nel Mar d'Azov , la guerra dei dazi tra Stati Uniti e Cina , il primo grande ...

Dazi - Usa e Cina cercano l'accordo Ma strada è in salita. Ecco perché : Gli Stati Uniti e la Cina stanno cercando di disinnescare le loro tensioni commerciali, esplorando un accordo in cui Washington si impegnerà a sospendere l'applicazione di nuove tariffe entro la primavera, in cambio di grandi cambiamenti nella politica economica cinese. Lo rivela il Wall Street Journal, citando fonti ufficiali provenienti da entrambe le sponde del Pacifico Segui su affaritaliani.it