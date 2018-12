Dazi | Trump sigla una tregua commerciale di 90 giorni con la Cina

G20 - Trump sigla tregua commerciale con Cina : da gennaio no ai nuovi Dazi : Al termine del colloquio (terminato con un lungo applauso) con il presidente Xi, c’è l’accordo per mettere fine alla guerra dei dazi . L’intesa finale del G20, invece, è fragile: le diplomazie degli altri 19 Paesi hanno di fatto ceduto su tutta la linea

Dazi - tregua tra Usa e Cina. Scambio di promesse tra Trump e Xi : 90 giorni di cessate il fuoco per un accordo : Questa nuova politica di contenimento non è solo di Trump , ma è diffusa anche nel campo democratico. Il consenso di Buenos Aires è quindi sono una tregua .

Cina : Dazi - con Trump accordo importante : 5.00 Il presidente cinese XiJinping e il suo omologo americano Donald Trump hanno raggiunto "un importante consen- so" nel summit del G20 da poco concluso a Buenos Aires. Lo ha affermato in conferenza stampa il ministro degli Esteri cinese Wang Yi, spiegando come i colloqui sono stati "amichevoli e schietti", con la definizione di uno schema che eviti "nuove tensioni commerciali".L' accordo prevede la tregua sulle aliquote dal 10 al 25% atteso ...

G20 appeso a Trump - Usa pronti a sfilarsi. Tensioni su Dazi e clima : «Stavolta non sarà come al G7 in Canada». Il concetto Donald Trump lo ha ripetuto ossessivamente ai suoi mentre l'Air Force One si dirigeva in Argentina per il G20. Summit che...