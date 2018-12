Dazi | Giansanti Confagricoltura | “intesa Usa-Cina importante per l’agricoltura italiana

meteoweb.eu

(Di domenica 2 dicembre 2018) “E’ un accordo di rilievo anche pered europea, che hanno bisogno di mercati aperti alla libera ed equa competizione senzae misure di ritorsione”. Lo ha dichiarato il presidente di, Massimiliano, a proposito dell’accordo raggiunto ieri, 1 dicembre, tra i leader di Stati Uniti eai margini della riunione del G 20 che si è svolta a Buenos Aires, in Argentina. Secondo l’accordo, gli Stati Uniti non applicheranno all’inizio del 2019 il previsto aumento, dal 10 al 25 per cento, deiaggiuntivi su una lista di prodotti importati dallaper un controvalore di 200 miliardi di dollari. Le due parti avvieranno immediatamente un negoziato, che dovrebbe durare tre mesi, per tentare di siglare un’intesa complessiva sulle regole riguardanti gli scambi commerciali bilaterali.“E’la ripresa del dialogo tra Stati Uniti e ...