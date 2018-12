Dalla guerra al compromesso Ora l' infrazione va evitata

Regno Unito - fratellini siriani bullizzati dai compagni di scuola : erano fuggiti Dalla guerra : L'aggressione xenofoba ai danni di due ragazzini siriani ha scioccato l'Inghilterra. I fatti sono avvenuti in una scuola di Huddersfield. La famiglia è rifugiata politica nel Regno Unito dal 2016 dopo esser fuggita dalla guerra civile grazie all'Onu. Ed ora starebbe pensando di lasciare il paese: "Siamo troppo scioccati".Continua a leggere

Ucraina : a un passo Dalla guerra con la Russia. Chiesto supporto navale alla Nato : 'Non possiamo accettare questa politica aggressiva da parte della Russia", ha aggiunto il presidente ucraino, "prima la Crimea, poi l'Ucraina orientale, ora vuole il Mar d'Azov, …, Anche la Germania ...

Brexit - Boe choc : 'senza accordo crisi peggiore Dalla Seconda Guerra Mondiale' : Qualora il divorzio del Regno Unito dall'Unione europea dovesse avvenire senza un accordo, l'economia britannica rischia uno choc della portata simile a quella del 1945. A dirlo è la Banca d'Inghilterra, Bank of England, BoE,, che in una nota diffusa ieri ha evocato la possibilità di calo ...

Israele - Dalla tregua di Gaza alla guerra alla Knesset : i falchi abbandonano Netanyahu : tregua a Gaza, guerra alla Knesset. È la sintesi del terremoto politico che ha investito Israele a seguito delle dimissioni di uno dei falchi del governo delle destre dello Stato ebraico, Avigdor Lieberman, da ministro della Difesa. "La tregua con Hamas è un cedimento ai terroristi": così il leader di Ysrael Beitenu (6 seggi ) ha motivato la rottura in polemica con il premier e ex sodale di una vita: Benjamin Netanyahu. In ...

Così moderne ma vecchie di 100 anni - le idee hi-tech Dalla Grande Guerra Così moderne ma vecchie di 100 anni Le idee hi-tech Dalla Grande ... : Oggi le diamo per scontate, ma queste quattro innovazioni tecnologiche, sviluppate durante la prima Guerra mondiale, hanno davvero cambiato il mondo.

«Impariamo Dalla Grande Guerra per investire sulla pace» : ...conflitto mondiale è per tutti un severo monito a respingere la cultura della Guerra e a ricercare ogni mezzo legittimo per porre fine ai conflitti che ancora insanguinano parecchie regioni del mondo.

Papa : I 100 anni Dalla 'inutile strage'. Investiamo sulla pace - non sulla guerra : ...dei 100 anni 'e per tutti un severo monito a respingere la cultura della guerra e a ricercare ogni mezzo legittimo per porre fine ai conflitti che ancora insanguinano parecchie regioni del mondo'. '...

100 anni Dalla fine della Grande Guerra - Lettera intima a una madre : Sulle pendici del monte Mrzli, sul fronte dell’Isonzo, Filiberto Boccacci scriveva a sua madre. «Sto bene», la rassicurava, «qui si mangia anche la marmellata». Era luglio del 1915, l’Italia era entrata in Guerra da solo due mesi, e lui, ventenne, si trovava a combattere contro gli austriaci nascosti qualche centinaio di metri più in là dalla sua trincea. L’11 novembre 1918, in un vagone ferroviario fermo nel bosco, fu sottoscritto ...

Elette le prime due deputate musulmane : dal campo rifugiati in fuga Dalla guerra alla Camera degli Stati Uniti : Il rapper Antonio Delgado è passato dalla professione di cantante ad avvocato aziendale prima di iniziare una carriera in politica. Laureato in giurisprudenza ad Harvard ha avuto una breve carriera ...

Torino - inaugurata la mostra 'Dalla guerra alla Pace 1918 - 2018' : Aperta a Palazzo Lascaris, fino al 14 dicembre, la rassegna con opere di Picasso, De Chirico e Guttuso

Grande Guerra : Dalla fine del conflitto le basi per l'Europa unita : "I cento anni di Trieste italiana sono un'occasione per ricordare tutte le vittime della Grande Guerra e celebrare, al contempo, una città la cui Grandezza è figlia delle asperità di una storia ...

4 novembre 2018 - 100 anni Dalla vittoria e Dalla fine della Grande Guerra : Le nostre Forze Armate sono parte fondamentale di questo disegno e sono impegnate per garantire la sicurezza e la pace in ambito internazionale, rafforzando il prestigio dell'Italia nel mondo." ...