Dal taglio dell' Imu sui capannoni alle norme contro i furbetti della flat

Manovra : Dal taglio Imu sui capannoni al superenalotto - ecco gli emendamenti : Non c'è il taglio delle pensioni d'oro , nel pacchetto di emendamenti alla Manovra depositato in commissione alla Camera. Le proposte di modifica sono in tutto 54: 15 del governo e 39 dei relatori. ...

Manovra - 54 emendamenti Dal governo : per ora niente taglio alle pensioni d'oro : Le 54 proposte finora presentate vengono in parte , 15, dal governo e per il resto , 39, dai relatori. Dalla Lega confermano però che una seconda tranche di modifiche alla legge di bilancio arriverà a ...

A pochi giorni Dal lancio Battlefield V ha già visto il primo taglio di prezzo negli USA : pochi giorni dopo il lancio, Battlefield V ha visto il suo primo calo dei prezzi nei due principali rivenditori statunitensi.Lo sparatutto non sembra andare bene dal punto di vista delle vendite retail. Questo è molto chiaro guardando i primi dati relativi al Regno Unito , ma sembra che negli Stati Uniti non sia andato molto meglio.Come riporta VG247.com, l'edizione standard di Battlefield V, che è stata appena pubblicata il 20 novembre, è ...

Troppa Grazia - da Cannes la commedia garbata e surreale (Dal taglio ambientalista) di Gianni Zanasi : “Se fosse apparso un UFO, o Batman, sarebbe stato più cool ma anche più normale. Ma la Madonna… quella no, quella è la magia infantile, quella è la nostra identità”. Troppa Grazia, il nuovo film di Gianni Zanasi in uscita il 22 novembre dopo la premiere alla Quinzaine des Realisateurs di Cannes, profuma di attualità a discapito degli immaginari antichi di cui si fa portatore. Perché l’apparizione mariana che sconvolge la vita della povera ...

Tutti gli emendamenti alla manovra : Dal congedo per paternità al taglio delle accise sulla birra : Sono 3.742 gli emendamenti alla legge di Bilancio depositati in commissione Bilancio alla Camera. Dai temi riguardanti la famiglia - con la proroga del congedo per paternità - ai trasporti, passando per il taglio delle accise sulla birra per i birrifici indipendenti, ecco quali sono le principali richieste di modifica alla manovra.Continua a leggere

Manovra - 'con Quota 100 le pensioni lorde subiranno un taglio Dal 5 al 30%' : Soltanto la metà degli aventi diritto alla cosiddetta "Quota 100" , circa 437mila persone, aderirà al pensionamento anticipato . E' quanto stima il presidente dell'Ufficio parlamentare di Bilancio, ...

Manovra - 'con Quota 100 taglio assegno pensioni Dal 5 al 30%' : Soltanto la metà degli aventi diritto alla cosiddetta "Quota 100" , circa 437mila persone, aderirà al pensionamento anticipato. E' quanto stima il presidente dell'Ufficio parlamentare di Bilancio, ...

Pensioni - Upb : con quota 100 taglio degli assegni Dal 5 al 30% - : Secondo il presidente dell'Ufficio parlamentare di Bilancio Giuseppe Pisauro, se tutta la platea potenziale di 437mila contribuenti uscisse nel 2019 ci sarebbe un aumento di spesa per 13 miliardi. ...

Decreto Sicurezza - Dallo stop al permesso umanitario al taglio degli Sprar : cosa prevede il testo approvato al Senato : stop al permesso umanitario, riduzione degli Sprar, ma anche interventi per la pubblica Sicurezza e contro la criminalità organizzata. Il Decreto bandiera del ministro dell’Interno Matteo Salvini ha ricevuto il primo via libera al Senato grazie al voto di fiducia. Il Decreto legge Sicurezza e Immigrazione si compone di tre parti: la prima riguarda la gestione dell’immigrazione vera e propria, la seconda la pubblica Sicurezza e la terza la ...

Giallo sul taglio delle pensioni È scomparso Dalla manovra : La manovra comincia a diventare concdreta. Il testo che è arrivato alla Ragioneria dello Stato per poi essere inviato al Colle di fatto contiene parecchie sorprese. Come sottoliena il Sole 24 Ore, sui 108 articoli della manovra di fatto non c'è spazio per il taglio delle pensioni d'oro. Il provvedimento così tanto voluto dai Cinque Stelle in questo momento non trova spazio nella legge di Bilancio. Un vero e proprio Giallo quello sul taglio delle ...

"Nessun taglio a sussidi ebrei e perseguitati Dal fascismo" : Nessuna riduzione delle pensioni di guerra, né dei vitalizi ai perseguitati politici e razziali. Ad assicurarlo è Il ministero dell'Economia e Finanze, che informa come "i titolari degli assegni non subiranno alcuna decurtazione". "Quanto riportato da alcuni organi di stampa - scandisce il Mef - è pertanto privo di fondamento". Il ...

Halloween - sabato è zucca day : Dalla padella all’intaglio : Alla vigilia di Halloween un intero weekend sarà dedicato alla zucca a partire da domani sabato 27 Ottobre per scoprire i segreti della regina dell’inverno, dalla padella all’intaglio. L’iniziativa è della Coldiretti che nei mercati di Campagna Amica lungo tutta la Penisola organizza degustazioni, esposizioni, lezioni dedicate all’ortaggio piu’ grande del mondo che è diventato il simbolo della notte delle streghe che dal Nord America ha ...

Legge bilancio - Tria : 'impegno taglio deficit strutturale Dal 2022' : Il MEF pubblica la lettera con cui il ministro dell'economia Giovanni Tria risponde alle richieste di chiarimenti contenute nella missiva inviata a Roma da Bruxelles. Nella lettera si Legge che:

Nemmeno un miracolo del Venerdì Santo può liberare Londra Dalla tagliola della Brexit : L'Ue ha dato la disponibilità ad un'intesa su una dichiarazione d'intenti politica, priva di valore legale, che spazi dalla politica estera comune a quella di difesa e alla cooperazione in tema di ...