Dal Senato USA ultimatum alla Turchia per l' acquisto dei lanciamissili russi S-400

Trivellazioni off-shore. Il senatore Marinello - M5S - : Difendiamo il Canale di Sicilia Dall'ennesimo scempio ambientale - ripercussioni ... : I pilastri della nostra economia devono restare la pesca e il turismo, mentre petrolio e perforazioni dei nostri fondali, e tutte quelle attività che vanno contro il nostro Ambiente e la Salute dei ...

Dalla Camera primo ok al ddl anticorruzione - passa al Senato : Roma, 22 nov., askanews, - L'aula della Camera ha approvato il disegno di legge sulla corruzione, la prescrizione e la trasparenza dei partiti. I sì sono stati 288, i no 143, 12 gli astenuti. Il testo ...

Dl Genova - Dal Senato «sì» definitivo. Pugno alzato di Toninelli - è bagarre : Bruzzone, Lega,: Renzi? Non doveva lasciare politica? «Vedo che ancora oggi Renzi pontifica, lui che aveva detto che avrebbe lasciato la politica dopo la sberla del referendum? E lo fa dai banchi del ...

Dl Genova - Dal Senato «sì» definitivo. Pugno alzato di Toninelli - è bagarre : Sì definitivo dell'Aula del Senato al decreto legge Genova che prevede la nomina del commissario straordinario e detta le procedure per la ricostruzione del ponte Morandi crollato lo...

Il decreto Genova è legge : provvedimento sulle emergenze approvato Dal Senato : Il decreto per Genova è legge. Il provvedimento, che contiene anche disposizioni su altre emergenze, è stato approvato a tre mesi dal crollo del ponte Morandi, che ha causato la morte di 43 persone.Il testo è stato approvato dal Senato con 167 voti favorevoli, 49 contrari e 53 astensioni. Il provvedimento era passato alla Camera il primo novembre, dopo una seduta notturna.Dopo il voto bagarre in aula.

Condono Ischia torna nel decreto per Genova : bocciato Dal Senato emendamento su cui era stato battuto il Governo : Nel decreto per Genova torna il Condono edilizio per Ischia. L'Aula del Senato lo ha reintrodotto, respingendo l'emendamento all'articolo 25 che ieri aveva presentato Forza Italia e...

Decreto Sicurezza - Dallo stop al permesso umanitario al taglio degli Sprar : cosa prevede il testo approvato al Senato : stop al permesso umanitario, riduzione degli Sprar, ma anche interventi per la pubblica Sicurezza e contro la criminalità organizzata. Il Decreto bandiera del ministro dell’Interno Matteo Salvini ha ricevuto il primo via libera al Senato grazie al voto di fiducia. Il Decreto legge Sicurezza e Immigrazione si compone di tre parti: la prima riguarda la gestione dell’immigrazione vera e propria, la seconda la pubblica Sicurezza e la terza la ...

Dl sicurezza - ok Dal Senato con 163 sì : il testo passa ora alla Camera - Tre voti 'dissidenti' tra le fila M5s : Via libera del Senato al decreto sicurezza con 163 sì, 59 no e 19 astenuti. I presenti sono stati 288, i votanti 241. Il decreto, che è stato approvato con il voto di fiducia , ora passa al vaglio ...

Dl Sicurezza - M5S avvia un’istruttoria sui senatori dissidenti che sono usciti Dall’Aula : Dopo il voto in Aula il M5S avvia un'istruttoria sui senatori dissidenti, cioè Gregorio De Falco, Paola Nugnes, Elena Fattori, Matteo Mantero e Virginia La Mura. Per il capogruppo Stefano Patuanelli "si tratta di un comportamento particolarmente grave visto che si trattava di un voto di fiducia al Governo". .Continua a leggere

Decreto sicurezza - sì Dal Senato (con la fiducia). I ribelli M5s non votano Salvini : col buon senso si risolve tutto : La legge che introduce un giro di vite sulla protezione umanitaria e introduce il Taser passa il primo esame. Forza Italia esce dall’aula e FdI si astiene. Il Pd protesta: «Aumenteranno i clandestini». Ora il passaggio alla Camera