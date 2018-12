Da “mafiarsi” a “dichiarazionite” e “viralizzare” | ecco tutti i neologismi apparsi sui

ilfattoquotidiano

(Di domenica 2 dicembre 2018) In soli dieci anni, dal 2008 al 2018, sui giornali italiani sono comparsi oltre 3500, parole nuove a volte completamente inventate altre tradotte in italiano dall’inglese. Come “giocattolizzare” o “genderizzare“, solo per citare alcuni dei termini raccolti dai linguisti Valeria Della Valle e Giovanni Adamo nel volume “. Parole nuove dai giornali 2008 – 2018”, edito da Treccani, che sarà presentato giovedì 6 dicembre, alle 17:30, a Roma, al centro congressi La Nuvola, in zona Eur. Di questi, 3.505, di cui 2.617 parole singole, ad esempio, e 888 espressioni composte, come “bolla finanziaria”. Informatica, finanza, medicina sono i settori che sfornano più. “Ogni giorno ci sono nuove scoperte, quindi arrivano parole da tutto il mondo, a volte tradotte in italiano, come nanofarmaco”, spiega l’esperta a ...