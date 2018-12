Da lunedi' nell' Ue shopping online senza limitazioni

Il lunedì della Gabanelli : quelle bonifiche urgenti sepolte sotto una montagna di finanziamenti : Sono 12mila cinquecento i siti inquinati in italia; almeno 58 potenzialmente pericolosi per la salute. Ma da anni inefficienza e burocrazia rallentano i lavori di bonifica, nonostante la disponibilità ...

Mantova - bimbo morto nella casa bruciata dal padre : lunedì la convalida del fermo : L'uomo, ricoverato nel reparto di psichiatria dell'ospedale di Cremona per il rischio di atti autolesionistici, continua a negare

Inceneritori in Campania - Conte : 'Lunedì saremo nella Terra dei fuochi' : Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte annuncia che 'Lunedì prossimo' sarà 'nella Terra dei fuochi' in Campania. Rispondendo alle domande dei cronisti davanti a Palazzo Chigi, il premier ha ...

Il lunedì della Gabanelli su ospedali e specializzandi : Dalle 1123 scuole di specializzazione di medicina accreditate dal ministero della Salute dovrebbero uscire specialisti competenti, con laboratori attrezzati e ospedali collegati per il tirocinio. ...

Lunedì pomeriggio - la Biblioteca comunale di Carbonia - nell'ambito del festival 'Sulcis Scienza' - ospiterà una conferenza sul linguaggio dei media e la responsabilità sociale dell'informazione. : "Sulcis Scienza" è iniziato il 22 ottobre e si svolgerà fino al 20 novembre. «Si tratta di un evento meritorio che mira a promuovere il territorio, favorendo e organizzando attività molteplici in ...

Tav - la ministra francese dei Trasporti incontra Toninelli lunedì : "Se ha dubbi sono pronta a rassicurarlo" : Elisabeth Borne al suo omologo italiano sfavorevole all'opera: "Risponderò a ogni sua domanda sull'impegno della Francia"

Il lunedì della Gabanelli : Alitalia - cosa fare per la crisi più lunga e costosa? : 3 salvataggi in 10 anni, scelte spesso inspiegabili e sbagliate, costate miliardi di euro. Da 18 mesi la compagnia è tornata in mano al governo che vorrebbe tenerla. Serve un partner, ma soprattutto ...

Emanuela Orlandi - ossa nella Nunziatura : lunedì i risultati della Scientifica sul sesso : Potrebbe arrivare già domani una prima significativa accelerazione dell'indagine avviata dopo il ritrovamento di alcune ossa nella sede della Nunziatura Apostolica, a Roma. Il primo dato certo che i ...

Golpe finanziario - bomba nell'Eurozona : ecco chi vuole far saltare in aria l'Italia - già lunedì : Più che un Golpe finanziario , è un complotto tutto politico quello che punta a rovesciare il governo sovranista di Lega e M5s per mezzo del disastro dell'economia italiana. La partita si sta giocando in questi giorni nelle cancellerie europee. l'Italia sta cercando di tessere una rete di protezione con Francia , Germania , Portogallo e Spagna per ...

Il lunedì della Gabanelli : quando la questione rifiuti è questione di Nord e Sud : La raccolta differenziata dei rifiuti è ormai da tempo argomento di discussione - e polemiche - anche in ambito politico. Gli abitanti dei Comuni più virtuosi ne traggono reali benefici economici? ...

Il lunedì della Gabanelli : 26 miliardi alle famiglie. Eppure nascono sempre meno bambini : Come li spendiamo questi fondi? Più in bonus che in servizi. Si può fare meglio? Lo scopriremo durante il consueto appuntamento con Dataroom -

Grande Fratello Vip : lunedì entreranno nella casa Ela Weber e Maria Monsè : A pochi giorni dalla messa in onda della nuova diretta live del Grande Fratello Vip, il format di Canale 5 condotto da Ilary Blasi ed Alfonso Signorini, sono trapelate online delle anticipazioni secondo le quali lunedì 22 ottobre vi saranno almeno tre le new-entries nel gioco delle celebrità: la "sellerona" Ela Weber, poi Alessandro Cecchi Paone e Maria Monsè. Un altro rumor è invece stato smentito, ovvero quello di una seconda puntata serale ...

