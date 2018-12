Cristina Plevani | Marina La Rosa a Verissimo? “Non mi è piaciuta’

Cristina Plevani attacca Rocco Casalino : "Se lui è scemo non lo sono pure io" : Le ultime uscite di Rocco Casalino hanno fatto discutere. L'ultimo audio pubblicato da ilGiornale (clicca qui per ascoltarlo) di fatto ha sollevato non poche polemiche sul portavoce del premier. Nell'audio il portavoce del premier di fatto si lamenta per aver saltato il Ferragosto a causa del crollo del Ponte Morandi. Ma in questa storia adesso entrano anche gli ex concorrenti del Grande Fratello. Tra questi c'è anche Patrizia Plevani, ...