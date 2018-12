Corsa Champions La Lazio rimedia un solo punto a Verona e si fa scavalcare dal Milan

Serie A - tutto sulla 14^ giornata : brividi in zona Champions League e salvezza - la Corsa scudetto si infiamma : Dopo le partite valide per la Champions League e l’Europa League che hanno dato nel complesso soddisfazioni alle squadre italiane è il momento di tornare subito in campo, si gioca la 14^ giornata del campionato di Serie A, un turno già molto importante ed in grado di dare indicazioni per le zone alte e basse della classifica. Il turno si apre con uno scontro salvezza da brividi, di fronte Spal ed Empoli in una partita importantissima ...

Inter e Napoli in Corsa per gli ottavi di Champions : ecco tutte le combinazioni : All'Inter di Luciano Spalletti sarebbe bastato un punto per staccare il passa per gli ottavi di finale di Champions League, mentre al Napoli di Carlo Ancelotti serviva una vittoria, prontamente ...

Champions League : Inter beffata. Eriksen rimette in Corsa il Tottenham : L'Inter perde di misura con il Tottenham ed ora per la qualificazione dovrà solamente vincere contro gli olandesi del Psv Eindhoven, sperando nello stop degli inglesi sul campo del Barcellona, ormai ...

Volley - Champions League : parte la Corsa al sogno : Un digiuno che dura dal 27 marzo 2011. Oggi comincia l'edizione 2018-2019 della Champions League e la fame dei club italiani è diventata una voragine, ampliata dalle ultime Final Four in cui il titolo ...

Basket - Champions League 2018-2019 : Avellino Corsara a Le Mans - Bologna batte Strasburgo e vince la sesta di fila : Procede spedita la marcia delle squadre italiane nella Basketball Champions League 2018-2019. In un vero doppio confronto Italia-Francia, la Sidigas Avellino ha espugnato l’Antares di Le Mans col punteggio di 74-77, mentre la Segafredo Virtus Bologna ha mantenuto la propria imbattibilità europea: con la vittoria per 87-81 sul SIG Strasburgo, sono sei le vittorie consecutive su sei turni giocati. LE Mans SARTHE Basket-SIDIGAS Avellino ...

Roma - Juan Jesus : 'Il nostro obiettivo è migliorare la semifinale di Champions e il terzo posto della sCorsa stagione' : A parlarne, direttamente da Trigoria, è stato Juan Jesus in esclusiva a Sky Sport. Sulla differenza di rendimento fra campionato e Champions "Penso sia solo un fatto di concentrazione. Sappiamo bene ...

Serie A - l’analisi dopo l’ultima giornata : la Corsa scudetto può regalare sorprese - bagarre incredibile per Champions ed Europa League : E’ andata in archivio l’11^ giornata del campionato di Serie A, un turno che si è concluso con il botto e con il successo del Milan sul campo dell’Udinese, importanti indicazioni per le zone alte della classifica. La squadra che gioca il miglior calcio è sicuramente il Napoli, la squadra di Ancelotti si sta confermando dopo lo scorso campionato e non era per nulla facile dopo l’addio con il tecnico Maurizio Sarri, ...

Monaco e San Pietroburgo in Corsa per ospitare la finale di Champions 2021 : L'UEFA ha ricevuto le dichiarazioni di interesse per ospitare la finale di Champions 2021: in corsa Monaco e San Pietroburgo. L'articolo Monaco e San Pietroburgo in corsa per ospitare la finale di Champions 2021 è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Lazio-Inter - Zaccheroni : “Inter favorita stasera - ma occhio alla Lazio per la Corsa Champions” : stasera all’Olimpico andrà in scena Lazio-Inter, match che l’anno scorso ha sancito l’ingresso in Champions dei nerazzurri a scapito degli uomini di Inzaghi, condannati da un gol di Vecino nello spareggio dell’ultima giornata. Alberto Zaccheroni, ex di entrambe le squadre, in un’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport ha presentato l’incontro indicando la sua favorita: “L’Inter è ...