Copa Libertadores - la Conmebol mette le cose in chiaro : “la decisione di giocare a Madrid è irreversibile” : Il presidente della confederazione sudamericana ha sottolineato come la scelta di far giocare Boca-River al Bernabeu sia irreversibile La decisione di giocare la gara di ritorno della finale di Coppa Libertadores tra River Plate e Boca Juniors a Madrid è “irreversibile”. Lo ha detto il numero uno del Conmebol, la confederazione sudamericana, Alejandro Dominguez. Il commento è arrivato poche ore dopo che il River Plate non si è ...

Copa Libertadores - finale a Madrid : voli esauriti - paura Barras Bravas - : Il ritorno della partita tra River e Boca, annullata dopo gli scontri dello scorso 26 novembre, si giocherà al Santiago Bernabeu il prossimo 9 dicembre. Quasi tutti pieni i collegamenti dall'Argentina.

Copa Libertadores - al Bernabeu i biglietti avranno un costo da 80 a 300 euro : La data è ormai ufficiale. La finale di ritorno di Copa Libertadores tra River Plate e Boca Juniors si giocherà il 9 dicembre alle 20.30 al Santiago Bernabeu con le tifoserie delle due squadre in tribuna. Le proposte in questi giorni non sono mancate, ma grazie all’ok del Real, della Conmebol e della federcalcio iberica […] L'articolo Copa Libertadores, al Bernabeu i biglietti avranno un costo da 80 a 300 euro è stato realizzato da ...

