agi

: Copa Libertadores: il River Plate dice no alla finale di ritorno a Madrid - rdegiorgi53 : Copa Libertadores: il River Plate dice no alla finale di ritorno a Madrid - contribuenti : Copa Libertadores: il River Plate dice no alla finale di ritorno a Madrid -

(Di domenica 2 dicembre 2018) Il River Plate non vuole giocare ladidella Copa Libertadores a. E la società argentina torna all'attacco con una nota pubblicata in cui rivendica la propria estraneità agli incidenti del 24 novembre, di cui si sono assunti le colpe le autorità che dovevano preoccuparsi dell'ordine pubblico. Giocare asarebbe una punizione "ingiustificata" per i 66.000 tifosi che erano ordinatamente allo stadio. Infine, se il River non ha responsabilità degli incidenti, sottolinea la società, non si capisce perché debba perdere il diritto a giocare nel proprio stadio come aveva fatto il Boca Juniors nella partita d'andata."Il club - si legge in una nota - comprende che la decisione della Federazione distorce la concorrenza, danneggia coloro che hanno acquistato il biglietto ...