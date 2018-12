Conte leader al posto di Di Maio? Aria di rivoluzione nei 5 Stelle

G20 - il premier Conte a Buenos Aires : "Condividerò con leader mondiali idea di cambiamento" : "Appena arrivato a Buenos Aires dove, a partire da domani, sarò impegnato con il G20, il summit internazionale che vede coinvolti i venti Paesi più industrializzati al mondo. I temi principali di ...

G20 - Conte : Condividerò con leader mondiali nostra idea cambiamento : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Manovra - Conte : "Ho parlato con altri leader Ue - c'è clima di fiducia" | Stasera incontra Di Maio e Salvini : "Ma il deficit non si tocca" | Juncker : "Italia - ti amo" : "Sulla Manovra ho avuto modo di scambiare cambiare opinioni con altri leader europei come Merkel e Macron, il clima si conferma buono, c'è clima di fiducia reciproca". Così il premier Giuseppe Conte da Bruxelles dove i leader europei hanno votato per l'intesa sulla Brexit.

Sondaggi - la Lega perde voti e il M5s li guadagna. Leader - cresce il consenso di Conte ma primo resta Matteo Salvini : Per la prima volta dalle elezioni del 4 marzo scorso la Lega di Matteo Salvini perde consensi: secondo un Sondaggio condotto dall’Osservatorio Lorien il 23 novembre, infatti, il Carroccio si attesta al 30%, in calo di qualche punto percentuale rispetto al 30,7% di ottobre. Punti che vanno a favore del Movimento 5 Stelle, che sale così al 28,3% e mantiene stabile il saldo di governo. Recupera terreno anche il Partito Democratico, ...

Rifiuti - l’ultimo duello tra i leader. Poi il «patto» (senza inceneritori) Conte : «La Terra dei fuochi diventerà Terra dei cuori» : Conte: nel contratto gli inceneritori non ci sono. Salvini salta la presentazione per un impegno al Quirinale

Rifiuti - lite tra i leader. Conte mediaSalvini : alla fine ci chiariremo : Inceneritori, continua la polemica. Il leader leghista: «Di Battista? Mi redarguisce dalla spiaggia»

Shl : "Contesto è fondamentale per leadership di successo" : Milano, 15 nov., Adnkronos/Labitalia, - "Il contesto, sempre nominato ma mai valorizzato in termini più scientifici, è fondamentale per raggiungere posizioni di leadership di successo. In particolare, ...

Conte a leader Libia : decidete il futuro : 23.22 "decidete voi del vostro futuro. Potete essere ricordati come padri nobili di questo nuovo percorso della Libia oppure come coloro che lo avranno fermato". Così il premier Conteo ai tre esponenti libici presenti alla cena di lavoro per la Conferenza di Palermo per la Libia. Alla cena non ha partecipato il generale Haftar. Presenti invece il presidente del governo di Accordo nazionale, al Serraj, il presidente dell'Alto consiglio di ...

Scontro su prescrizione e sicurezza - Conte convoca i due leader : voto congelato fino al vertice : «Senza la riforma sulla prescrizione è meglio far attendere il voto di fiducia sul decreto sicurezza», prometteva ieri sera di ribadire al presidente del Consiglio il ministro...

Conte - l'avvocato degli italiani fa il leader pop : 'Mi sono tagliato stipendio e scorta' : ... 'L'ho conosciuto che era un cacchio di professorino, che faceva l'esegesi di cosette e cosucce giuridiche, e in quattro mesi è diventato un rivoluzionario che dice cambieremo il mondo'. E lui, il ...

Conte 'fraternizza'con gli altri leader : 00.37 Dopocena in albergo, a Bruxelles, per il premier Giuseppe Conte, la cancelliera tedesca Angela Merkel, il presidente francese Emanuel Macron, il premier lussemburghese Xavier Bettel e il presidente della confederazione elvetica Alain Berset. "Ieri hanno scritto "Conte isolato" perché non ero con loro e ora mi tocca bere la birra con Macron e Merkel", scherza il presidente del Consiglio Conte con i cronisti che lo attendevano mentre ...

Manovra - oggi l'esame dei leader. Conte incontra Macron e Rutte : Perché quei numeri, contro cui il ministro dell'Economia Giovanni Tria ha lottato, sono una palese violazione delle regole della moneta unica.

