Conte incontra Juncker e tratta sulla manovra | ' Procedura d' infrazione non conviene a

Conte incontra Juncker : "Non abbiamo parlato di numeri finali" : Gli interlocutori europei - ha assicurato - "condividono però del tutto la prospettiva italiana di assecondare una crescita che non c'e' stata e una politica sociale efficiente". "Ogni volta che ci ...

Brexit - Conte incontra Barnier : proseguire con approccio unitario : ... per discutere degli sviluppi del processo di uscita del Regno Unito dall'Ue dopo l'intesa del Consiglio europeo del 25 novembre scorso sull'Accordo di recesso e sulla Dichiarazione politica sul &...

Brexit - Conte incontra Barnier : proseguire con approccio unitario : ... per discutere degli sviluppi del processo di uscita del Regno Unito dall'Ue dopo l'intesa del Consiglio europeo del 25 novembre scorso sull'Accordo di recesso e sulla Dichiarazione politica sul ...

Conte-Di Maio incontrano Pernigotti : ANSA, - ROMA, 26 NOV - Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il vicepresidente e ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, incontreranno questa sera a Palazzo Chigi la ...

Manovra - Conte : "Ho parlato con altri leader Ue - c'è clima di fiducia" | Stasera incontra Di Maio e Salvini : "Ma il deficit non si tocca" | Juncker : "Italia - ti amo" : "Sulla Manovra ho avuto modo di scambiare cambiare opinioni con altri leader europei come Merkel e Macron, il clima si conferma buono, c'è clima di fiducia reciproca". Così il premier Giuseppe Conte da Bruxelles dove i leader europei hanno votato per l'intesa sulla Brexit.

Manovra - Conte e Tria incontrano Juncker. Il premier : «Non litighiamo - we are friends» : ... in una cena di lavoro che vede seduti da un lato il presidente Juncker e i suoi responsabili economici Moscovici e Dombrovskis, e dall'altro il premier Conte e il suo ministro dell'economia Tria. È ...

Manovra - Conte e Tria incontrano Juncker. Il premier : 'Non litighiamo - we are friends' : ... in una cena di lavoro che vede seduti da un lato il presidente Juncker e i suoi responsabili economici Moscovici e Dombrovskis, e dall'altro il premier Conte e il suo ministro dell'economia Tria. È ...

Manovra - Conte e Tria incontrano Juncker. Il premier : «Non litighiamo - we are friends» : Il vero confronto tra Governo italiano e Commissione Ue sulla Manovra comincia stasera, in una cena di lavoro che vede seduti da un lato il presidente Juncker e i suoi responsabili economici...

Manovra - Conte e Tria incontrano Juncker. Il premier : «Non litighiamo - we are friends» : Il vero confronto tra Governo italiano e Commissione Ue sulla Manovra comincia stasera, in una cena di lavoro che vede seduti da un lato il presidente Juncker e i suoi responsabili economici...

Conte incontra Juncker alla Commissione Ue : «Non litighiamo - we are friends» : Il primo ministro ha detto così ai giornalisti mentre fotografavano la stretta di mano con il presidente della Commissione Ue a palazzo Berlaymont

Manovra - prove di dialogo : Conte incontra Juncker a Bruxelles : ... all'incontro tra il premier Giuseppe Conte e il presidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker, in programma per questa sera a Bruxelles , parteciperanno anche il ministro dell'Economia, ...

Conte incontra l'emiro del Qatar : Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha incontrato a Villa Pamphilj l'emiro dello Stato del Qatar, Sheikh Tamim Bin Hamad Al-Thani . "Un incontro che - si legge in una nota di palazzo Chigi - ha ...

Italia-Israele - Conte incontra Rivlin a palazzo Chigi : Roma, 16 nov., askanews, - Il presidente dello Stato di Israele Reuven Rivlin è giunto a palazzo Chigi per incontrare il premier Giuseppe Conte. Rivlin è stato accolto dallo stesso premier italiano, ...

Conte incontra la comunità economica italiana di Abu Dhabi : Il Premier Conte ad Abu Dhabi per promuovere le aziende italiane , data la forte presenza della comunità economica italiana nel paese del Golfo. Il numero uno di Palazzo Chigi ha incontrato alle ...