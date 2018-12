Conmebol | River-Boca si giocherà a Madrid | decisione «irreversibile»

Libertadores - River-Boca Conmebol la sede di Madrid è irreversibile : Lo ha detto il presidente della Conmebol, l'equivalente dell'Uefa sudamericana, Alejandro Dominguez, in una dichiarazione da Montevideo, dove ha assistito alla finale della Coppa del mondo Under 17. ...

Copa Libertadores - la finale a Madrid scatena il River : la decisione della Conmebol : Dopo le tante voci fatte dopo i brutti scontri di Buenos Aires, Madrid è stata scelta come sede dove si giocherà la finale di ritorno di Copa Libertadores. La Conmebol ha scelto la Spagna, la finale di ritorno della Copa Libertadores, River Plate-Boca Juniors, si giocherà sabato 9 dicembre allo stadio ‘Santiago Bernabeu’ di Madrid. La decisione è stata presa a seguito […] L'articolo Copa Libertadores, la finale a Madrid scatena ...

River-Boca a Madrid – Lo sfogo di Maradona : “Conmebol e Afa piaga del calcio! Che diavolo devo fare per vedere questa partita?” : Lo sfogo di Maradona dopo la decisione di giocare la finale tra River Plate e Boca Juniors al Bernabeu di Madrid “Voglio chiedere a Dominguez che diavolo devo fare io e la mia famiglia per vedere questa partita a Madrid? Cosa pensa, che siamo tutti Macri…? Mi chiedo perché non giocano nello stadio del Vélez invece che a Madrid…La Conmebol e l’Afa sono la piaga del calcio” Sono le parole dure di Diego Armando ...

River-Boca - Maradona non ci sta e attacca la Conmebol : “Madrid? Non siamo tutti Macrì” : Il suo Dorados si avvicina alla promozione, ma basta ricordare a Maradona dove si disputerà il ritorno della finale di Libertadores per farlo infuriare. La partita tra River e Boca, infatti, si giocherà a Madrid e tutto ciò non va giù all’argentino. L’ultimo numero 10 della storia del Napoli, tra l’altro, ha puntato l’attenzione sul fatto che prima o poi le due squadre si ritroveranno di fronte in Argentina e magari ...

River-Boca - D'Onofrio non ci sta : "Basta parlare - Angelici deve rispettare l'accordo firmato con la Conmebol" : Prosegue il duro botta e risposta tra River Plate e Boca Juniors . Dopo aver trovato l'accordo per posticipare il match tra l'8 ed il 9 dicembre, il presidente del Boca Daniel Angelici ha ribadito l'...

River-Boca - ecco la decisione della Conmebol : In seguito ai fatti di sabato scorso, la finale di ritorno della Coppa Libertadores è stata posticipata a data da destinarsi. Oggi, nonostante il dossier presentato dal Boca Juniors, che aveva richiesto l’assegnazione a tavolino del trofeo, si è pronunciata la CONMEBOL: l’organo di controllo del calcio sudamericano ha stabilito che la partita si recupererà tra l’8 e il 9 dicembre, ma non è ancora stato deciso ...

River Plate-Boca - Conmebol propone 9 dicembre ad Asuncion : Roma, 27 nov., askanews, - Si potrebbe giocare il 9 dicembre ad Asuncion, capitale del Paraguay, il match di ritorno della finale di Libertadores tra River Plate e Boca Juniors. La decisione non è ...

Conmebol : "Il Superclasico River-Boca si giocherà all'estero" : Cosa poi accadrà sul fronte disciplinare lo sapremo prestissimo. Intanto la Conmebol ha deciso di far disputare il Superclasico tra River Plate e Boca Juniors, valido come gara di ritorno della finale ...

Copa Libertadores - arriva la decisione della Conmebol su River Plate e Boca Juniors : i dettagli : Copa Libertadores, River Plate e Boca Juniors si dovranno affrontare nella finale di ritorno della competizione: i dettagli del comunicato della Conmebol Copa Libertadores, è arrivata la decisione ufficiale della Conmebol in merito alla finale di ritorno tra River Plate e Boca Juniors. La gara, secondo quanto rivelato dalla Federazione con un comunicato, verrà giocata l’8 o il 9 di dicembre in un luogo ancora da definire. Dopo gli ...

Libertadores - la Conmebol apre un procedimento contro il River Plate : La Conmebol, l'equivalente della Uefa sudamericana, ha aperto un procedimento disciplinare nei confronti del River Plate dopo i disordini di sabato. L'articolo Libertadores, la Conmebol apre un procedimento contro il River Plate è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Conmebol apre procedimento contro River : ANSA, - ROMA, 27 NOV - La Conmebol, l'equivalente della Uefa sudamericana, ha aperto un procedimento disciplinare nei confronti del River Plate dopo i disordini di sabato avvenuti all'esterno dello ...

Libertadores - Conmebol : inchiesta contro il River. Superclasico - ore decisive : Ore decisive per il futuro del Superclasico. Oggi è in programma l'incontro tra il presidente della Conmebol, Alejandro Dominguez, e i proprietari di Boca Juniors e River Plate: l'obiettivo è ...

Conmebol - aperto un procedimento disciplinare nei confronti del River Plate : La Conmebol ha deciso di passare all’attacco aprendo un procedimento disciplinare nei confronti del River Plate La Conmebol ha aperto un procedimento disciplinare nei confronti del River Plate per i gravi disordini avvenuti sabato all’esterno dello stadio Monumental e che hanno causato il rinvio della finale di ritorno della Copa Libertadores contro il Boca Juniors. L’apertura dell’inchiesta, annunciata nella notte ...

River-Boca - il presidente della Conmebol : “Fermiamo la violenza” : Alejandro Dominguez, presidente della Conmebol (la Uefa sudamericana), ha lanciato un appello a “tutti i protagonisti del calcio sudamericano a fissare come priorità l’identificazione, la comprensione e la lotta alle cause degli atti di violenza che macchiano il nostro sport“. Dominguez ha sottolineato che in questa sfida “c’è molto di più in gioco che un titolo sportivo. O tutti i protagonisti del calcio ...