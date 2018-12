Condannato in via definitiva | marocchino torna in Italia col visto turistico

Rapina con stupro Milano - imputato Condannato a 10 anni in abbreviato : È stato condannato a 10 anni di carcere Freilin David Lopez Villa, un colombiano di 26 anni, in carcere dal marzo scorso per aver aggredito una coppia di fidanzatini che si erano appartatati in macchina in via Chopin a Milano. Il 26enne picchiò il ragazzo di 23 anni e violentò la ragazza di 19 anni. Contro le vittime puntò una pistola rivelatasi poi un’arma giocattolo. La sentenza è stata emessa dal gup di Milano, Guido Salvini, al termine del ...