Con l' auto contro un palo della luce | ferito un 59enne

Auto finisce in un canale a San Sperate - Conducente estratto dal veicolo - Sardiniapost.it : Un'Auto è finita fuori strada nei pressi di San Sperate : grazie all'intervento dei Vigili del fuoco di Cagliari e del personale del 118 il conducente è stato estratto dal veicolo, che era finito in ...

Gazzelle - il cantautore romano torna Con il nuovo album 'Punk' : Un nuovo album per Flavio Bruno Pardini in arte Gazzelle . Il cantautore romano del quartiere Prati, il cui nome ricorda casualmente un modello di sneakers Adidas, che Gazzelle colleziona in quantità ...

Reggio Emilia - in sei in auto finisCono in un dirupo : Sergio muore a 25 anni - gravi i suoi amici : Sergio Giacobazzi, 25 anni, è morto mentre viaggiava con altri 5 amici a bordo di un'auto, che è uscita fuori strada ribaltandosi in un dirupo. Feriti in maniera grave gli altri ragazzi, tutti di età compresa tra i 24 e i 31 anni. Ancora da chiarire le cause dell'incidente: "Mi mancheranno da morire le tue risate contagiose".Continua a leggere

Amazon Consegnerà gli ordini in proprio. Ma l’accordo firmato Con Poste italiane è un autogol : È partita la sfida (impari) di Amazon a Poste italiane per la consegna dei pacchi. Il colosso dell’e-commerce ha ottenuto in questi giorni l’autorizzazione del ministero dello Sviluppo economico a entrare nel mercato degli operatori postali dall’ingresso principale e potrà così suonare direttamente a casa nostra, senza affidarsi ad altri corrieri, per consegnare gli ordini ricevuti tramite Internet. Amazon viene cosi “regolarizzata”, visto che ...

Auto finisce Contro un guard rail - Cristian e Pierpaolo muoiono sul colpo : avevano 31 e 29 anni : Cristian Zucca, 31 anni e Pierpaolo Vedda, 29 anni, sono morti all'alba di oggi, domenica 2 dicembre, dopo che la loro Auto si è schiantata contro un guard rail sulla statale 130 all'altezza di Uta, a pochi chilometri da Cagliari. Ancora da chiarire la dinamica dell'incidente.Continua a leggere

In 6 in auto finisCono in dirupo : un morto e 5 feriti : Tragedia in Emilia Romagna in seguito a un incidente stradale. Un 25enne e’ morto intorno alle 5 in seguito all’incidente a Castellarano, nel Reggiano. Altri cinque giovani sono rimasti feriti gravemente nello schianto. Stando ai primi accertamenti i ragazzi viaggiavano in sei a bordo di una Ford Fiesta quando, per ragioni ancora al vaglio degli investigatori, l’auto e’ uscita di strada facendo un volo di 25 metri, in un ...

Lamezia : sContro tra due auto su via delle Terme - una finisce fuori strada e sfonda recinzione casa funeraria : Lamezia Terme - Incidente tra due auto in via delle Terme questa mattina. Per cause ancora in corso d'accertamento, dopo lo scontro tra una Ford e una Volkswagen Golf, quest'ultima, a causa dell'...

Volano Con l'auto sulla Statale. Auto rovesciata - ferita una coppia : SAN BENEDETTO DEL TRONTO Terribile schianto lungo la Statale 16 poco dopo le 7:30 di questa mattina. È stato a quell'ora che una Mercedes con a bordo una coppia di giovani è letteralmente schizzata ...

Con l'auto centra la rotatoria di viale dello Sport e distrugge lo sfiato del metano. Schianto nella notte : SAN BENEDETTO DEL TRONTO Ancora un incidente lungo le strade della Riviera. Questa volta è accaduto in viale dello Sport dove un'auto che procedeva in direzione Sud è finita al centro della rotatoria ...

Salvini e Di Maio Concordano : 'Autonomia del Veneto a dicembre' : Si parte dal Veneto : entro dicembre il Consiglio dei ministri affronterà il dossier Autonomia per il Veneto, la prima Regione che è partita con la richiesta al Governo per averla. concordano sul ...

Polonia : esperti eConomici criticano legge che rafforza poteri Autorithy supervisione finanziaria : Varsavia, 01 dic 18:18 - , Agenzia Nova, - Il governo polacco vuole rafforzare la propria influenza sull'economia e le banche. È il parere espresso da alcuni esperti finanziari allarmati dalla legge firmata ieri dal presidente, Andrzej Duda, che rafforza i poteri dell'Autorithy per la supervisione ...

Trieste - scompare nel nulla Con l’auto : trovato cadavere all’interno della vettura in mare : Il macabro ritrovamento avvenuto per caso sul fondale del porticciolo di Muggia dove i vigili del fuoco stavano effettuando dei test su nuovi strumenti. Quando hanno tirato fuori la vettura si è scoperto anche il cadavere. In base alla targa del veicolo, le Forze dell’Ordine sono risaliti al proprietario di cui si erano perse le tracce da mesi.Continua a leggere

GILET GIALLI A PARIGI : 140 FERMI PER SConTRI - 65 FERITI/ Ultime notizie - auto e negozi in fiamme - IlSussidiario.net : PARIGI, nuova protesta dei GILET GIALLI. Ultime notizie, SCONTRI sugli Champs-Elysees e lancio di fumogeni: 140 fermati dalle forze dell'ordine.