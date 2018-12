Con la nascita del Sindacato dei Militari si è finalmente realizzata la più bella

Migliorano le Condizioni di Lele Spedicato dei Negramaro Con la riabilitazione e la nascita del figlio Ianko : Un'emorragia cerebrale che l'ha colpito lo scorso settembre l'aveva ridotto in coma farmacologico, ma le condizioni di salute di Lele Spedicato dei Negramaro, recentemente diventato papà per la prima volta, sono ora in continuo miglioramento. Dimesso dopo un mese dall'ospedale Vito Fazzi di Lecce, il chitarrista della band di Giuliano Sangiorgi sta affrontando una terapia di riabilitazione per recuperare a pieno tutte le funzioni in vista del ...

Alla scoperta del Giappone Con Massimiliano Neri : la nascita del kimono nell?atelier del maestro Yutaka : Il mio diario di viaggio in Giappone si chiude con il racconto di una delle cose più affascinanti del Sol Levante: il kimono e la sua lunghissima e meticolosa creazione. Ho avuto il privilegio...

Marchesa d'Aragona - la macchina della verità Conferma : "Non è nobile di nascita" (video) : [video in elaborazione]La Marchesa Daniela Del Secco d'Aragona, oggi, durante la sua partecipazione a 'Domenica Live', si è sottoposta al test della macchina della verità, già ampiamente sperimentato, qualche settimana fa, dalla contessa Patrizia De Blanck.prosegui la letturaMarchesa d'Aragona, la macchina della verità conferma: "Non è nobile di nascita" (video) pubblicato su Gossipblog.it 11 novembre 2018 18:01.

Punto nascita al Loreto Mare - il ministro Grillo Contro De Luca : Scintille a distanza tra il ministro della Salute Giulia Grillo e il governatore della Campania Vincenzo De Luca sul reparto maternità dell'ospedale Loreto Mare di Napoli. 'Dalle dichiarazioni del ...

Pediatria : anche l’età del papà Conta - se è over 35 più rischi alla nascita : Se il papà è ‘attempato‘, il bebè va incontro a più rischi alla nascita. Ad accendere i riflettori sul possibile peso dell’età di lui è un maxi studio condotto da ricercatori degli States e basato su un decennio di dati relativi a oltre 40 milioni di nascite nel Paese. Dalla ricerca – firmata da scienziati della Stanford University School of Medicine e pubblicata online sul ‘British Medical Journal‘ – ...

Stati Uniti : Trump Contro presidente della Camera Ryan su cittadinanza per nascita : "Siamo l'unico paese al mondo in cui una persona entra e ha un bambino, e questo è automaticamente un cittadino degli Stati Uniti per 85 anni, con tutti i benefici", ha dichiarato Trump. "È ridicolo. ...

Dave Grohl : 'Lenny Kravitz ha Contribuito alla nascita dei Foo Fighters' : ... non ho mai pensato neanche per un minuto che potessero interessare ad altri o di farle ascoltare a qualcuno in giro per il mondo. Ho iniziato a registrare canzoni da solo e suonare tutti gli ...

Bungie ripartirà Con Destiny 3 - nuovi dettagli sullo sviluppo della rinascita : Destiny 3 si farà. L’indiscrezione è arrivata a inizio ottobre grazie a un insider di Reddit che ha svelato alcuni dettagli sul nuovo capitolo del gioco. A distanza di poche settimane però il leaker AnontheNine è tornato a parlare di Destiny 3 svelando nuovi dettagli sul gioco. Prima di tutto su Reddit ancora una volta è stato confermato lo sviluppo di Destiny 3, ma è stato specificato che è "iniziato solo da poco tempo" sotto la direzione di ...

JOHNNY ENGLISH - LA RINASCITA/ Su Italia 1 il film Con Rowan Atkinson (oggi - 27 ottobre 2018) : JOHNNY ENGLISH - La RINASCITA, il film in onda su Italia 1 oggi, sabato 27 ottobre 2018. Nel cast: Rowan Atkinson e Rosamunde Pike, alla regia Oliver Parker. Il dettaglio della trama.(Pubblicato il Sat, 27 Oct 2018 04:51:00 GMT)

Milano - a figlia di due padri Tribunale riConosce il papà non biologico nell'atto di nascita - A Tgcom24 : 'Sentenza storica' : riconoscere alla minore due genitori dello stesso sesso "non viola alcun principio fondamentale", ma anzi è "superiore interesse della minore" garantirle i "diritti alla bigenitorialità ". Lo ha ...

Bambina Con due papà - il Tribunale : «Entrambi nell'atto di nascita» : Anna dovrà avere i nomi di entrambi i papà sul suo atto di nascita. Il Tribunale civile di Milano ha ordinato a Palazzo Marino di rettificare il documento, inserendo anche il padre non biologico della ...

“La mia infanzia e la nascita di mia figlia” : Vieri si racConta emozionato a Verissimo : Vieri parla della prossima nascita di sua figlia, il calciatore intervistato da Silvia Toffanin a Verissimo “Tutta la famiglia è impazzita quando ha saputo della dolce attesa. Non vedo l’ora che nasca mia figlia, manca un mese e sto impazzendo… Assisterò al parto, sarò accanto alla mia compagna: è un’esperienza forte ma voglio essere lì. Vediamo, ne parleremo, io non ho problemi. Facciamo nascere la bambina poi ...

Noel Gallagher - forse già nel 2019 un nuovo album Con un sound tra 'disco anni '70 e nascita del mondo' : Per quel che mi riguarda, non sono né il migliore cantane al mondo né il migliore chitarrista al mondo, ma sono il migliore al mondo a essere me stesso, cazzo. C'è tutta questa gente che mi paga, per ...

La rinascita della Valnerina - Convegno a Spoleto : Spoleto Giovedì 25 ottobre a Spoleto, Cantiere Oberdan, Piazza S. Gabriele dell'Addolorata " Via dei Gesuiti ad iniziare dalle 15.30 si parlerà di come "Fare impresa. Una questione di metodo. ...