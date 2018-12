Commando film stasera in tv 2 dicembre: cast, trama, curiosità, streaming

cubemagazine

: Commando sarà trasmesso da rete 4 domenica 2 dicembre 2018 alle 21.20 - POPCORNTVit : Commando sarà trasmesso da rete 4 domenica 2 dicembre 2018 alle 21.20 - POPCORNTVit : Commando: Arnold Schwarzenegger è il colonnello Matrix - wearenick : Ho appena visto lo spot di COMMANDO su Rete4. Se non sapete che film è, vergognatevi. -

(Di domenica 2 dicembre 2018)è ilin tv domenica 22018 in onda in prima serata su Rete 4. Di seguito ecco, scheda,dele dove vederlo in. SCOPRI COSA C’È IN TVin tv: scheda GENERE: azione ANNO: 1985 REGIA: Mark L. Lester CASI: Arnold Schwarzenegger, Rae Dawn Chong, Dan Hedaya, Vernon Welles, James Olson, Drew Snyder, David Patrick Kelly, Carlos Cervantes, Michael Delano, Bill Duke, Sharon Wyatt, Michael Adams, Alyssa Milano, Bob Minor DURATA: 88 Minutiin tv:John Matrix, colonnello dei marines finalmente in congedo, vive con sua figlia Jenny di 10 anni una vita tranquilla, quando il suo ex generale Franklin Kirby lo avvisa che qualcuno sta uccidendo gli uomini della sua squadra. I criminali così irrompono ...