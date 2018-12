“Come fratelli” Orso e lupo beccati così | immagini che fanno riflettere e da cui

caffeinamagazine

(Di domenica 2 dicembre 2018) Come Red e Toby, la volpe ed il cane che, nonostante la vita li natura li avesse lontanati non avevano dimenticato la loro vecchia amicizia.loro. Un po’ diversi ma legati dallo stesso sentimento: une un. Giocano insieme sulla neve, succede in Abruzzo. Un evento singolare che sembrerebbe confermare il ruolo del gioco, specialmente tra animali giovani, nel cercare un approccio e nel capire come rapportarsi, anche tra specie diverse. Abbiamo chiesto a Pellegrini di raccontarci l’esperienza vissuta tra il Parco Nazionale d’Abruzzo Lazio e Molise e la riserva naturale Monte Genzana, al di fuori di aree protette.“Stavo facendo una camminata con il mio cane in una zona di pascolo, per osservare aquile reali e grifoni. Circa 500 metri prima avevamo incrociato un branco di cavalli, una ventina di giumente che si stavano abbeverando insieme ai puledri, nati da poco, con i ...