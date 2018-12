Clima | parte la COP24 a Katowice | Onu mai così grave Ultime notizi | Costa

Clima : a settembre 2018 temperature più alte della media stagionale in gran parte d’Europa : Copernicus Climate Change Service (C3S) è un programma implementato dal Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine (ECMWF). C3S pubblica regolarmente bollettini Climatici mensili che riportano i cambiamenti osservati nella temperatura dell’aria superficiale globale e in altre variabili Climatiche. Tutti i risultati si basano sulle analisi meteorologiche generate da modelli numerici di previsione meteorologica ...