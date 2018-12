Clima | Greenpeace | attivisti in Slovacchia rischiano carcere | rilasciarli

Clima - Slovacchia : attivisti di Greenpeace rischiano il carcere dopo protesta : “Un tribunale slovacco ha deciso oggi di tenere in carcere, fino all’inizio del processo e dunque per diversi mesi, gli attivisti di Greenpeace arrestati venerdì scorso per una manifestazione pacifica contro la lignite, il più inquinante tipo di carbone. Gli attivisti, che avevano aperto uno striscione sulla torre mineraria di una compagnia slovacca che estrae questo combustibile fossile, si trovano ora a fronteggiare accuse ...

Al via il summit sul Clima in Polonia - Greenpeace : 'Basta scuse - è ora di agire' : «La scienza del clima ci dà ancora speranze, ma il tempo per le chiacchiere è finito da un pezzo», dichiara Giuseppe Onufrio, Direttore Esecutivo di Greenpeace Italia . «I cittadini chiedono a gran ...

Clima - Greenpeace sulla COP24 : “Non ci sono più scuse - è ora di agire” : In apertura del Summit sul Clima (COP24) in Polonia, Greenpeace ricorda l’allarme lanciato dalla comunità scientifica: abbiamo solo dodici anni per salvare il Clima del nostro Pianeta. Per questo il Summit di Katowice non può che avere obiettivi ambiziosi. «Questo è un momento cruciale per tutti noi, un vero e proprio test per l’umanità», dichiara Jennifer Morgan, Direttrice Esecutiva di Greenpeace International. «A Katowice i leader di tutti i ...

Greenpeace - blitz sul 'mostro' di Belchatow : la centrale che più impatta sul Clima : Gli attivisti sono saliti su una ciminiera alta 180 metri per chiedere azioni immediate come l’abbandono definitivo del...

Greenpeace : “Il Governo ci dica subito se la difesa del Clima è una priorità” : Greenpeace rivolge al Governo italiano un urgente invito a fare chiarezza: l’organizzazione ambientalista chiede che venga espressa la posizione ufficiale dell’esecutivo in materia di cambiamenti climatici, e definito il livello di impegno del nostro Paese su questo fronte. Una chiarezza tanto più urgente visto che, tra meno di un mese, si aprirà in Polonia, a Katowice, la COP24, un’importante riunione della Conferenza ONU sul ...

Clima : Greenpeace - il pianeta è in fiamme - agire con urgenza : ... devono dimostrare di comprendere la scienza, agendo con l'urgenza che questa richiede. Ma abbiamo tutti un ruolo - precisa - Ogni persona deve fare tutto ciò che è in suo potere per cambiare rotta e ...

Greenpeace : manifestazioni in 15 città italiane per chiedere a Generali di diventare leader contro i cambiamenti Climatici : “Acqua alta in arrivo”, “cambiamenti climatici in corso”. Con questi messaggi i volontari di Greenpeace hanno manifestato quest’oggi in circa 15 città italiane, nei pressi di diverse agenzie di Assicurazioni Generali. “Il binomio cambiamenti climatici e Assicurazioni Generali – si legge in una nota – è presto spiegato: da circa un anno Greenpeace, in collaborazione con Re:Common e molte associazioni internazionali, chiede al ...