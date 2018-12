Clima - COP24 a Katowice : ecco cosa c’è da sapere : Tutto pronto a Katowice in Polonia la 24esima Conferenza delle parti della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti Climatici che si svolgerà fino al 14 dicembre. Uno dei compiti più importanti della COP24 sarà di elaborare e adottare un pacchetto di decisioni che garantiscano la piena attuazione dell’accordo di Parigi. Inoltre, la COP24 includerà il cosiddetto ‘Dialogo Facilitativo’ destinato a sostenere ...

Clima - al via la COP24 : il mondo al capezzale dell’emergenza Climatica : Il mondo si ferma di fronte all’emergenza Climatica. Del resto, il pianeta sta inviando segnali forti e chiari: surriscaldamento globale, uragani, disastri naturali. Per fronteggiarla circa 200 paesi riuniti in Polonia cercheranno di far decollare l’accordo di Parigi nella 24esima conferenza (COP 24) che si apre in Polonia. Disastri meteorologici, impatto sulla salute o sui raccolti: “La scienza dimostra chiaramente che abbiamo ...

Clima - Greenpeace sulla COP24 : “Non ci sono più scuse - è ora di agire” : In apertura del Summit sul Clima (COP24) in Polonia, Greenpeace ricorda l’allarme lanciato dalla comunità scientifica: abbiamo solo dodici anni per salvare il Clima del nostro Pianeta. Per questo il Summit di Katowice non può che avere obiettivi ambiziosi. «Questo è un momento cruciale per tutti noi, un vero e proprio test per l’umanità», dichiara Jennifer Morgan, Direttrice Esecutiva di Greenpeace International. «A Katowice i leader di tutti i ...

Clima - Costa : “La COP24 non sarà un punto di svolta - ma cercheremo di puntare in alto” : puntare in alto e alzare sempre di più l’asticella dell’ambizione. sarà questo il ruolo dell’Europa, Italia compresa, alla COP24 di Katowice in Polonia. A fare il punto all’Adnkronos, sulla prossima Conferenza delle parti della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti Climatici che prenderà il via domani fino al 14 dicembre, è il ministro dell’Ambiente, Sergio Costa. La COP24 ‘‘non sarà una ...

Al via in Polonia la Conferenza sul Clima COP24 : Roma, 2 dic., askanews, - Si apre formalmente oggi a Katowice la Conferenza Onu sul clima che segue quella di Parigi nel dicembre 2015. Una assise mondiale, che inizierà i suoi lavori a partire da ...

Al via in Polonia la Conferenza sul Clima COP24 : Una sfida che l'Europa può e deve vincere non solo per il successo di Katowice, ma soprattutto per accelerare la decarbonizzazione dell'economia europea e vincere la triplice sfida climatica, ...

Clima - da domani Cop24 a Katowice. Il WWF : 'Il mondo non vuole il caos Climatico' : "Alla Cop24 di Katowice contiamo di fare grandi progressi', afferma il leader Clima ed Energia del WWF Internazionale, Manuel Pulgar-Vidal

Al via domani la COP24 : leader mondiali - esperti - attivisti si riuniscono per porre un freno ai cambiamenti Climatici : Al via domani, domenica 2 dicembre a Katowice, in Polonia, i lavori della Conferenza delle Nazioni unite sui cambiamenti climatici, COP24: leader mondiali, esperti, attivisti e rappresentanti del settore privato e della comunità locale si riuniranno per individuare le azioni concrete per realizzare gli impegni dell’Accordo di Parigi, siglato in occasione della COP21. L’obiettivo è contenere l’aumento della temperatura media ...

Clima - COP24 in Polonia : per Legambiente “cruciale un chiaro e forte impegno dell’Europa” : “In Polonia si gioca molto del futuro dell’Accordo di Parigi. Per il successo di questa conferenza sul Clima sara’ cruciale un chiaro e forte impegno dell’Europa, tradurre in azione l’accordo del 2015 e prevedere impegni di riduzione delle emissioni sempre piu’ ambiziosi“: lo auspica Legambiente, alla vigilia dell’avvio a della COP24, la Conferenza sul Clima. “In Polonia non e’ ammesso ...

Clima - al via domani la COP24 in Polonia : per il WWF “le trattative devono soddisfare aspettative e speranze” : Da domani, 2 dicembre, i negoziatori di tutti i governi saranno a Katowice, in Polonia, per partecipare alla ventiquattresima Conferenza delle Nazioni Unite sul Clima, che si svolge subito “dopo la pubblicazione di numerosi e autorevoli report che descrivono gli impatti catastrofici del cambiamento Climatico che già oggi osserviamo, e che saranno sempre maggiori senza un intervento urgente e un potenziamento delle azioni per il Clima. Il ...

Clima - al via domani la COP24 in Polonia. WWF : “Le trattative devono soddisfare aspettative e speranze” : Da domani, 2 dicembre, i negoziatori di tutti i governi saranno a Katowice, in Polonia, per partecipare alla ventiquattresima Conferenza delle Nazioni Unite sul Clima, che si svolge subito “dopo la pubblicazione di numerosi e autorevoli report che descrivono gli impatti catastrofici del cambiamento Climatico che già oggi osserviamo, e che saranno sempre maggiori senza un intervento urgente e un potenziamento delle azioni per il Clima. Il ...