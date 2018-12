Clima | al via la COP24 a Katowice L' invito a una azione urgente

Cop 24 al via in Polonia : il mondo discute di cambiamento Climatico - : Prende il via a Katowice l'edizione numero 24 della Conferenza sul cambiamento climatico istituita dalle Nazioni Unite. Obiettivo: ridurre i gas serra e mantenere, a livello mondiale, l'aumento delle ...

Al via domani la COP24 : leader mondiali - esperti - attivisti si riuniscono per porre un freno ai cambiamenti Climatici : Al via domani, domenica 2 dicembre a Katowice, in Polonia, i lavori della Conferenza delle Nazioni unite sui cambiamenti climatici, COP24: leader mondiali, esperti, attivisti e rappresentanti del settore privato e della comunità locale si riuniranno per individuare le azioni concrete per realizzare gli impegni dell’Accordo di Parigi, siglato in occasione della COP21. L’obiettivo è contenere l’aumento della temperatura media ...

Clima - al via domani la COP24 in Polonia : per il WWF “le trattative devono soddisfare aspettative e speranze” : Da domani, 2 dicembre, i negoziatori di tutti i governi saranno a Katowice, in Polonia, per partecipare alla ventiquattresima Conferenza delle Nazioni Unite sul Clima, che si svolge subito “dopo la pubblicazione di numerosi e autorevoli report che descrivono gli impatti catastrofici del cambiamento Climatico che già oggi osserviamo, e che saranno sempre maggiori senza un intervento urgente e un potenziamento delle azioni per il Clima. Il ...

I veri unicorni furono spazzati via dal cambiamento Climatico : (Foto: DiBgd/Wikimedia Commons) Tra le praterie siberiane, circa 39mila anni fa, girovagavano gli Elasmotherium sibiricum, o unicorni siberiani, animali enormi di circa 3,5 tonnellate di peso, molto simili ai rinoceronti attuali, ma caratterizzati da un corno unico decisamente più grande (fino a un metro di lunghezza) che sporgeva tra le loro orecchie. E ora a far luce sulle ragioni della loro estinzione è un team internazionale di ricercatori ...

United Technologies si fa in tre - via allo scorporo delle attività di ascensori e Climatizzatori : New York - Arriva la parola fine per un'altra storica conglomerata americana. United Technologies annuncia che si trasformerà in tre società separate. Sotto il marchio originale rimarrà il business ...

Conferenza Libia - Conte : ''Dispiaciuto che Turchia sia andata via - resta Clima positivo'' : Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in Conferenza stampa con l'inviato dell'Onu per la Libia, Ghassan Salamé, al termine del summit internazionale a Palermo: 'Mi è dispiaciuto che la Turchia ...

Climathon a Torino - via alla kermesse sui cambiamenti Climatici : E ci sono molte aspettative, dal momento che un sistema di economia circolare virtuoso viene ritenuto una buona misura di mitigazione delle variazioni del clima. alla fine una giuria premierà le ...

