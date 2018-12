Cinema in lutto | addio a Ennio Fantastichini | aveva 63 anni

Il mondo del Cinema a lutto : addio ad Ennio Fantastichini : E’ morto Ennio Fantastichini: l’attore si è spento a 63 anni dopo una lunga malattia Dopo una lunga malattia si è spento a Napoli l’attore Ennio Fantastichini. Aveva 63 anni. Era stato ricoverato al ‘Federico II’ dopo essere stato colpito da una grave emorragia cerebrale. Da giorni era in rianimazione. (Cap/AdnKronos) L'articolo Il mondo del cinema a lutto: addio ad Ennio Fantastichini sembra essere il ...

Lutto nel Cinema - è morta Gloria Katz : aveva scritto American Graffiti e Indiana Jones : A 76 anni, dopo una vita passata a Hollywood tra dialoghi e copioni, è morta Gloria Katz, produttrice e sceneggiatrice nota per essere stata una dei più stretti collaboratori di George Lucas in fase di scrittura delle storie che poi sarebbero diventati i suoi film. La Katz era malata da tempo di un cancro alle ovaie ed è scomparsa a Los Angeles, città di cui era anche originaria. Dopo la morte di Bernardo Bertolucci, quindi, un altro Lutto nel ...

Cinema in lutto : addio a Giuliana Calandra - "moglie" di Oronzo Canà : morta ieri all'età di 82 anni Giuliana Calandra . Ad annunciarne la scomparsa i fratelli dell'attrice, Giovanni e Carlo, insieme al figlio Tomaso Redaelli. Nata a Moncalieri nel 1936 , Giuliana ...

Bernardo Bertolucci è morto : grande lutto nel mondo del Cinema : Bernardo Bertolucci è morto all’età di 77 anni: il mondo del cinema piange per la perdita del grande regista grande lutto nel mondo del cinema. È morto Bernardo Bertolucci, è questa la notizia che sta facendo il giro del web nelle ultime ore. Il noto regista e sceneggiatore italiano si è spento nella notte di […] L'articolo Bernardo Bertolucci è morto: grande lutto nel mondo del cinema proviene da Gossip e Tv.

morto Bernardo Bertolucci - il Cinema in lutto : Due anni dopo scandalizzava il mondo intero con Ultimo tango a Parigi, mandato al rogo in Italia nel '76 con sentenza definitiva,. E nello stesso 1976 saldava la sua anima poetica, fortemente legata ...

Cinema in lutto : è morto William Goldman - due Oscar per la sceneggiatura : Il mondo Cinema perde un altro pezzo da novanta. È stata la figlia Jenny ad annunciare il decesso di William Goldman, il leggendario sceneggiatore e scrittore che ha collezionato successi in quasi 50 anni di carriera che si è spento venerdì 16 novembre 2018 all’età di 87 anni. Secondo quanto riporta Variety, Goldman stava lottando contro un cancro al colon e la polmonite. Le sue condizioni di salute si sarebbero poi aggravate e le complicazioni ...

Cinema italiano in lutto : addio a una vera leggenda : lutto nel mondo del Cinema e teatro italiano: si è spento nella giornata dio giovedì 1 novembre 2018 il noto attore Carlo Giuffrè. L’uomo avrebbe compiuto 90 anni tra un mese. L’attore era nato a Napoli il 3 dicembre 1928 ed è noto al grande pubblico anche per il suo sodalizio artistico con il fratello Aldo, scomparso nel 2010. L’ultima sua apparizione sul palco è del 2015, con l’adattamento teatrale del film di Steven ...