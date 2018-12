: Guerra Usa-Cina, il costo dei dazi per Pechino è di quasi 400 miliardi di dollari. Nuovo tavolo al G20 - fattoquotidiano : Guerra Usa-Cina, il costo dei dazi per Pechino è di quasi 400 miliardi di dollari. Nuovo tavolo al G20 - TelevideoRai101 : Cina:dazi,con Trump accordo importante - transnazionale : Usa-Cina, niente nuovi dazi da gennaio #spaziotransnazionale informa -

Il presidente cinese XiJinping e il suo omologo americano Donaldhanno raggiunto "unconsen- so" nel summit del G20 da poco concluso a Buenos Aires. Lo ha affermato in conferenza stampa il ministro degli Esteri cinese Wang Yi, spiegando come i colloqui sono stati "amichevoli e schietti", con la definizione di uno schema che eviti "nuove tensioni commerciali".L'prevede la tregua sulle aliquote dal 10 al 25% atteso dal gennaio 2019 sull'import di 200mld di dollari di beni cinesi.(Di domenica 2 dicembre 2018)