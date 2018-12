: Guerra Usa-Cina, il costo dei dazi per Pechino è di quasi 400 miliardi di dollari. Nuovo tavolo al G20 - fattoquotidiano : Guerra Usa-Cina, il costo dei dazi per Pechino è di quasi 400 miliardi di dollari. Nuovo tavolo al G20 - TelevideoRai101 : Cina e Usa, amici per pace e prosperità - MarceVann : RT @ElioLannutti: Guerra Usa-Cina, il costo dei dazi per Pechino è di quasi 400 miliardi di dollari. Nuovo tavolo al G20 -

"Solo con la cooperazione tra noi possiamo assicurare gli interessi reciproci di". Lo ha detto il presidente dellaXi Jinping incontrando il presidente Usa Donald Trump a una cena di lavoro in occasione del G20 a Buenos Aires. Il leader cinese ha parlato di "zia personale" con Trump. "I rapporti con Xi Jinping sono ottimi e porteremo a casa qualcosa di grande per lae per gli Stati Uniti", ha confermato Trump.(Di domenica 2 dicembre 2018)