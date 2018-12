Ciclocross – Trofeo Triveneto - Colledani e Teocchi fanno il bis nella sesta prova : Domenica 2 dicembre a Bolzano è arrivato il secondo successo in due giorni per l’accoppiata del Team Bianchi Countervail Nadir Colledani e Chiara Teocchi hanno centrato la seconda vittoria consecutiva in sella alla nuova Zolder Pro disc domenica 2 dicembre. A ventiquattro ore dai successi in solitaria nella quinta prova del Trofeo Triveneto, i due atleti del Team Bianchi Countervail si sono ripetuti nel 27° Trofeo Città di Bolzano, ...