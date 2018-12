Ciclismo su pista | caduta per Letizia Paternoster a Berlino | è in ospedale per

Ciclismo su pista - Coppa del Mondo Berlino 2018 : Elia Viviani quinto a metà gara nell’omnium : Ultima giornata di gare per quanto riguarda la terza tappa della Coppa del Mondo di Ciclismo su pista in quel di Berlino. In terra tedesca è iniziata l’avventura nell’omnium per il campione olimpico in carica della specialità: Elia Viviani. A metà gara il velocista di Isola della Scala è in quinta posizione. Non un inizio eccezionale per l’azzurro che ovviamente non può essere al top della forma dopo una stagione durissima su ...

Ciclismo su pista - Coppa del Mondo Berlino 2018 : Michele Scartezzini e Francesco Lamon quarti nella Madison : Cinque finali in programma nella seconda giornata di gare della terza tappa della Coppa del Mondo 2018-2019 di Ciclismo su pista. In campo femminile, oltre all’Omnium chiuso con il secondo posto dell’azzurra Letizia Paternoster, si sono svolte anche semifinali e finali della Sprint. La vittoria è andata all’australiana Stephanie Morton, già sul podio nelle prime due tappe (seconda in Francia e terza in Canada), che in finale ha ...

Ciclismo su pista – Coppa del Mondo : splendido argento di Letizia Paternoster nell’omnium : Coppa del Mondo di Ciclismo su pista: argento di Paternoster nell’omnium Splendida prova dell’azzurra a Berlino nella specialtà olimpica, è seconda dietro la britannica Archibald e prima nel ranking UCI – Scartezzini e Lamon quarti nel madison Letizia Paternoster conquista un argento “pesante” nella specialità olimpica dell’omnium a Berlino. La seconda giornata della terza prova di Coppa del Mondo regala ...

Ciclismo su pista - Coppa del Mondo Berlino 2018 : splendido secondo posto di Letizia Paternoster nell’Omnium! : Nella seconda giornata di gare della terza tappa della Coppa del Mondo 2018-2019 di Ciclismo su pista in scena a Berlino (Germania) è arrivato il primo acuto dell’Italia. Letizia Paternoster ha chiuso al secondo posto l’Omnium femminile, ripetendo il risultato conquistato nella prima tappa della stagione a San-Quentin-en-Yvelines. La 19enne azzurra, già seconda dopo le prime due prove di questa mattina, si è confermata tra le ...

Ciclismo su pista - Coppa del Mondo Berlino 2018 : Letizia Paternoster eccellente seconda a metà gara nell’omnium : seconda giornata per quanto riguarda la terza tappa della Coppa del Mondo di Ciclismo su pista 2018-2019: in quel di Berlino pomeriggio importante anche in casa Italia. Spettacolare infatti la prima metà gara nell’omnium femminile per quanto riguarda Letizia Paternoster. L’azzurra dà spettacolo e chiude sia nello scratch che nella tempo race in seconda posizione, collezionando un totale di 72 punti. Davanti troviamo una super Katie ...

Ciclismo su pista - Coppa del Mondo - Viviani non trascina l'Italia : male il quartetto azzurro nell'Omnium : Il rientro di Elia Viviani nel quartetto azzurro dell'Omnium alla prova di Coppa del Mondo di Berlino non basta: male gli azzurri, meglio le ragazze La Coppa del Mondo di Ciclismo su pista non inizia con il piede giusto per Elia Viviani e colleghi. Il quartetto azzurro, impegnato ieri nella prova dell'Omnium a Berlino, non ha dato l'esito sperato, facendo ...

Ciclismo su pista – Coppa del Mondo - Viviani non trascina l’Italia : male il quartetto azzurro nell’Omnium : Il rientro di Elia Viviani nel quartetto azzurro dell’Omnium alla prova di Coppa del Mondo di Berlino non basta: male gli azzurri, meglio le ragazze La Coppa del Mondo di Ciclismo su pista non inizia con il piede giusto per Elia Viviani e colleghi. Il quartetto azzurro, impegnato ieri nella prova dell’Omnium a Berlino, non ha dato l’esito sperato, facendo rimediare all’Italia un deludente nono posto (4’00”440). ...

Ciclismo su pista - Coppa del Mondo Berlino 2018 : Italia quarta nell’inseguimento a squadre femminile. Azzurre battute dal Canada : L’Italia chiude al quarto posto nell’inseguimento a squadre femminile a Berlino, dove è iniziata oggi la terza tappa stagionale della Coppa del Mondo di Ciclismo su pista. Il quartetto formato da Rachele Barbieri, Maria Giulia Confalonieri, Martina Fidanza e Simona Frapporti è stato sconfitto nettamente nella finale 3°-4° posto dal Canada, che è partito subito più forte ed è andato poi a doppiare le Azzurre dopo circa tre chilometri. Seconda ...

Ciclismo su pista - Coppa del Mondo Berlino 2018 : il quartetto femminile in finale per il terzo posto : Primo antipasto di gare al Velodromo di Berlino per quanto riguarda la terza tappa della Coppa del Mondo di Ciclismo su pista: in questo venerdì che vedrà disputarsi quattro finali si sono disputate nel pomeriggio le batterie preliminari per l’inseguimento a squadre sia al maschile che al femminile. La migliore notizia per la Nazionale italiana arriva ancora una volta dalle donne. Dopo un primo turno non eccezionale, il quartetto azzurro ...

Ciclismo su pista - Coppa del Mondo Berlino 2018 : torna Elia Viviani - qualche assenza nella Nazionale italiana : Terza tappa per la Coppa del Mondo di Ciclismo su pista 2018-2019: dopo Saint-Quentin-en-Yvelines e Milton ci si sposta verso la Germania, nel Velodromo di Berlino. Programma che prevedere le gare dal 30 novembre al 2 dicembre: un totale di quindici finali. Si partirà, come di consueto, con gli inseguimenti a squadre che scatteranno già nel pomeriggio di domani nella località teutonica. In casa Italia c’è davvero tanta curiosità nel ...

Ciclismo su pista - Coppa del Mondo Berlino 2019 : programma - orari e tv. Il calendario completo : Terza tappa per quanto riguarda la Coppa del Mondo di Ciclismo su pista: si vola in Germania, a Berlino, dove tornerà in scena con la maglia della Nazionale italiana anche Elia Viviani. Assolutamente da seguire dunque le gare in terra teutonica: andiamo a scoprire il programma e gli orari del week-end. Al momento non è prevista diretta TV per l’evento. Coppa del Mondo Ciclismo su pista Berlino VENERDÌ 30 NOVEMBRE 11.00: Inseguimento a ...

Ciclismo su pista - Coppa del Mondo : i convocati dell’Italia per la tappa di Berlino - torna Elia Viviani : Davide Cassani, CT delle Nazionali Italiane di Ciclismo, ha diramato le convocazioni per la terza tappa della Coppa del Mondo 2018-2019 di Ciclismo su pista che si disputerà a Berlino (Germania) dal 30 novembre al 2 dicembre. Spicca l’annunciato rientro di Elia Viviani che guiderà una formazione maschile un po’ spuntata (ci saranno solo Ceci, Lamon, Plebani e Scartezzini) mentre al femminile rispondono presenti le big Letizia ...

Ciclismo - Elia Viviani torna in pista alla Sei Giorni di Gand : “Voglio dare spettacolo e vincere” : Elia Viviani torna in pista alla Sei Giorni di Gand che scatterà oggi e si protrarrà fino a domenica. Il veronese, reduce da una fantastica stagione su strada culminata con ben 18 successi (il professionista più vincente della stagione), si rituffa in un Velodromo a tre mesi di distanza dagli Europei dove ha conquistato l’oro con il quartetto dell’inseguimento. Il Campione Olimpico dell’omnium farà coppia col belga Iljo Keisse ...

Ciclismo su pista - l’Italia viaggia verso le Olimpiadi. Il quartetto femminile - tra la galleria del vento Fiat e allenamenti in trasferta : L’Italia guarda con grande fiducia alle Olimpiadi di Tokyo 2020, mancano meno di due anni ai Giochi e la nostra Nazionale di Ciclismo su pista ha tutte le carte in regola per ben figurare nella capitale nipponica. Il quartetto dell’inseguimento femminile nutre delle concrete chance di medaglia, il gruppo guidato dal CT Dino Salvoldi non fa mistero di voler puntare a salire sul podio a cinque cerchi e sta lavorando proprio in ...