Chievo Verona - Lazio 1-1 - Sofferenza e qualità | la ricetta Di Carlo porta un altro punto

Chievo Verona - Di Carlo racconta l’impresa di Napoli : “coraggio e consapevolezza” : Chievo Verona , “Mimmo” Di Carlo è partito subito con le marce alte fermando il Napoli di Carlo Ancelotti “Il lavoro fatto in questi 14 giorni è stato improntato a pensare a noi stessi, giocare da collettivo, da squadra, e andare a Napoli e provarci con coraggio, sapendo che il Chievo ha qualità e che dovevamo soprattutto ritrovare il nostro spirito. Ero curioso in campo per le risposte e la squadra ne ha date sotto tutti ...

Napoli-Chievo Verona oggi in tv - orario d’inizio e come vederla in streaming. Il programma completo : Riparte la caccia alla Juventus per il Napoli di Carlo Ancelotti, che scenderà in campo quest’oggi (25 novembre) alle ore 15 per affrontare al San Paolo il Chievo Verona del neo-tecnico Domenico Di Carlo, che ha preso il posto di un dimissionario Gianpiero Ventura. La sfida sarà trasmessa in diretta dal canale Sky Calcio, contenuto nell’abbonamento al pacchetto Sky, ma ci sarà la possibilità di vedere la sfida anche in streaming, ...