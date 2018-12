Chievo-Lazio 1-1 | Immobile risponde a Pellissier Romani perdono il quarto posto

Serie A - Chievo-Lazio 1-1 : Immobile risponde a Pellissier : ROMA - La sfuriata di Lotito non è servita. La Lazio non si riscatta dopo la figuraccia in Europa League e non va oltre il pareggio in casa del Chievo ultimo in classifica. Anche se quella di Di Carlo ...

Calcio - Serie A 2018-2019 : Chievo-Lazio 1-1. Ciro Immobile risponde a Sergio Pellissier : Altra prestazione super per il Chievo di Di Carlo. Dopo aver fermato il Napoli in trasferta la squadra fanalino di coda della Serie A 2018-2019 riesce a bloccare sul pari anche la Lazio al Bentegodi: dopo esser passati in vantaggio i padroni di casa vengono raggiunti sull’1-1 dai biancocelesti che lasciano per strada due punti importanti. L’obiettivo salvezza per i clivensi è ancora lontano ma ci si può provare a pensare. A sbloccare ...

Pagelle Chievo Lazio 1-1 : highlights e tabellino del match : Pagelle Chievo Lazio– I biancocelesti erano attesi all’insidiosa trasferta veronese. La Lazio, ospite di un Chievo dato in ripresa dopo l’arrivo di Di Carlo, che subito alla prima sulla panchina clivense ha saputo fermare il Napoli al San Paolo sullo 0-0. Il primo tempo si sblocca al 25′ con il gol realizzato da Pellissier che, […] L'articolo Pagelle Chievo Lazio 1-1: highlights e tabellino del match proviene da ...

Chievo e Lazio pareggiano - il Milan sorride : “infinito” Pellissier - Milinkovic-Savic dalle stelle alle stalle : Chievo e Lazio si sono date battaglia al Bentegodi in una gara molto combattuta terminata con un pareggio che scontenta Simone Inzaghi Questo Chievo ha un cuore che fa provincia. La squadra di mister Di Carlo ha lottato col coltello tra i denti contro la più quotata Lazio, riuscendo nell’impresa di portare a casa un punto importante per muovere la classifica deficitaria dopo la penalizzazione iniziale. Con l’1-1 odierno il ...

Posticipo serie A - Chievo-Lazio 1-1 : 19.56 La Lazio non passa al Bentegodi e saluta il 4° posto (ora del Milan).Il Chievo impone l'1-1. Gialloblù subito pericolosi con Pellissier, errore da pochi passi. L'aostano si rifà al 25', su imbucata di Birsa. Per la Lazio diventa una gara a inseguimento. Parolo scarica il destro di poco sopra la traversa. Nella ripresa è Sorrentino a negare il gol a Immobile. Che si 'vendica' al 66' con una rasoiata sul primo palo dopo uno scambio con ...

