Chieti | l’università ha vietato la distribuzione di preservativi gratis durante la

ilfattoquotidiano

(Di domenica 2 dicembre 2018) Distribuireper sensibilizzare gli studenti in vista della giornata mondiale contro l’Aids?farlo dentro. La denuncia è dell’Arcigay die riguarda un’iniziativa che si è svolta giovedì 29 novembre nell’ateneo cittadino: “Come da diversi anni, anche quest’anno abbiamo programmato una giornata di informazione al‘Gabriele D’Annunzio’. L’evento, promosso dall’associazione studentesca Sism (sindacato degli studenti di Medicina) insieme ad altre realtà, prevedeva banchetti informativi sull’Aids e sulle infezioni sessualmente trasmettibili. Ma stavolta non è stato ottenuto il permesso di distribuire profilattici, e abbiamo perciò deciso di annullare la nostra partecipazione.dovrebbe essere un luogo di cultura e di scienza: non capiamo quale possa essere il problema del regalare condom all’interno di uno spazio, quello del bar ...