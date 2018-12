Cessione di sovranità a Conte

huffingtonpost

(Di domenica 2 dicembre 2018) "Con il Presidente del Consiglio Giuseppeil nostro Paese riesce sempre ad affermare le proprie posizioni e priorità, a testa alta e con determinazione. E' successo in questi giorni al G20 di Buenos Aires, doveha sostenuto in maniera impeccabile le linee guida della nostra azione di Governo: l'impegno sull'ambiente che va protetto e tutelato, il tema della sostenibilità, la lotta senza quartiere alle diseguaglianze sociali tramite misure di equità e il progetto per il rilancio di una nuova stagione di crescita. Sono i temi che ci stanno a cuore e rispetto ai quali il Presidenteci rappresenta nel migliore dei modi ai massimi livelli, di fronte ai leader di tutto il mondo".Così Luigi Di Maio e Matteo Salvini in una nota. "Allo stesso modo il presidente del Consiglio - aggiungono i due vicepremier - si sta dimostrando il garante ideale per la ...