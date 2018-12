Centro per l' infanzia No Vax | polemiche nel Riminese

Patto per i bambini prematuri : 'il neonato al Centro del futuro' : L'Italia oggi è uno dei paesi con il più basso tasso di mortalità al mondo per neonati di peso inferiore a 1500 grammi. Gli ultimi dati disponibili evidenziano, infatti, una mortalità nel nostro ...

Milano - in migliaia per dire no al Centro per i rimpatri di via Corelli : “Governo razzista - non si torni indietro di 100 anni” : migliaia di cittadini in piazza per protestare contro il decreto Sicurezza e l’istituzione dei Cpr. Associazioni cattoliche e laiche, collettivi politici e anarchici, privati cittadini e gruppi sociali, si sono ritrovati insieme in piazza Piola a Milano, per poi dare vita al corteo che li ha portati fino a via Corelli, sede del centro di accoglienza per richiedenti asilo che sarà trasformato in Cpr (centro per il rimpatrio). Slogan e canti ...

Mobilitazione Pernigotti - la città accanto ai lavoratori che sfilano per le vie del Centro : Novi Ligure si mette in marcia per la Pernigotti. Circa 700 inizialmente le persone che hanno partecipato al corteo, al quale si è aggregata poi altra gente durante il cammino per i circa 1000 manifestanti, alla fine, riuniti in piazza Dellepiane. Tutti per chiedere di salvare lo storico marchio dalla chiusura. Il ritrovo è stato davanti all...

Catanzaro - furto nel Centro calabrese di solidarietà/ Ultime notizie : sfondata parete per rubare cassaforte - IlSussidiario.net : Catanzaro, furto nel Centro calabrese di solidarietà: sfondata parete per rubare cassaforte. Indagano i carabinieri

Macerata. Selezionati i vincitori del concorso di idee per il Centro storico : Ultimo step per il concorso di idee per la riqualificazione e valorizzazione del centro storico, lanciato nei mesi scorsi dal

Milano - corteo contro la chiusura del Centro per l'accoglienza di via Corelli. FOTO : Milano, corteo contro la chiusura del centro per l'accoglienza di via Corelli. FOTO Da piazza Piola è partita la manifestazione dei centri sociali, della Rete degli studenti e dell'Arci Lombardia contro la decisione di Salvini di trasformare la struttura per richiedenti asilo in un centro per rimpatri. Almeno 3mila i ...

Moda - conciati per le feste! Ecco i look per fare Centro a Natale : Frange e paillettes tornano più prepotenti che mai, una combinazione immancabile per i party natalizi

A Bologna il forum ‘Pmi e persone al Centro’ : Bologna, 1 dic. (AdnKronos) - - Questa mattina a Bologna, a partire dalle 10, presso il Palazzo della Cultura e dei Congressi si apre il forum Piccola Industria Confindustria dal titolo ‘Pmi e persone al centro - cultura d'impresa per la crescita’, realizzato in collaborazione con Confindustria Emil

Verona - incendio in una palazzina del Centro : 20 persone in ospedale - : Le condizioni dei ricoverati non sarebbero preoccupanti. Evacuate 20 famiglie. Le fiamme si sono sviluppate intorno alle 4 in un appartamento al piano terra, dove vive una donna anziana che è riuscita ...

NBA – Infortunio Dwight Howard - il Centro degli Wizards si opera alla schiena : ecco i lunghi tempi di recupero : Dwight Howard sarà costretto ad operarsi alla schiena per risolvere i problemi fisici che lo tengono fermo da diverse settimane: il centro degli Wizards dovrà stare ai box per tanto tempo Piove sul bagnato in casa Washington Wizards. Come se non bastasse un inizio di stagione complicato con sole 8 vittorie e 13 sconfitte, qualche problema di spogliatoio e la volontà di mettere sul mercato l’intero roster in caso la situazione non dovesse ...

