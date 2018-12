Celine Dion accusata di satanismo Video | l' esorcista ' Sua linea di abbigliamento

L’assurda accusa a Celine Dion dopo il lancio di una nuova linea di abbigliamento per bambini : Ha dell'incredibile l'accusa a Celine Dion, che ha appena lanciato una nuova linea di abbigliamento sotto il brand Nununu. La nuova collezione nasce con l'intento di superare le etichette di genere per gli abiti da bambino e da bambina. L'artista canadese vorrebbe quindi "liberare i bambini dai ruoli tradizionali del ragazzo/ragazza e consentire ai giovani di crescere su valori di uguaglianza", così come viene espresso sul sito Celinununu. ...

Tale e Quale Show 2018 Alessandra Drusian imita Celine Dion VIDEO : Alessandra Drusian ha imitato Celine Dion nella terza puntata di Tale e Quale Show 2018, andata in onda venerdì 28 settembre 2018. DOVE VEDERE LE PUNTATE Tale e Quale Show 2018 Alessandra Drusian imita Celine Dion Alla conduzione abbiamo ritrovato come sempre Carlo Conti, che è anche ideatore del programma. Il pubblico ha assistito alle incredibili trasformazioni dei dodici Vip in gara. I concorrenti infatti si ...

Alessandra Drusian è Celine Dion/ Video - grande rispetto per la giuria (Tale e Quale Show 2018) : Video, Alessandra Drusian mette a tacere alcune voci che erano circolate in questi giorni a Tale e Quale Show: i Jalisse sono indivisibili, così come lei e Fabio.(Pubblicato il Fri, 28 Sep 2018 10:12:00 GMT)