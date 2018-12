C’è una specie di tregua nella guerra commerciale tra Stati Uniti e Cina

Uomini E Donne anticipazioni : cadono i petali in studio…C’è stata una scelta! Leggi cosa è accaduto : Questo pomeriggio a Roma è stata registrata una nuova puntata del Trono Classico di Uomini e Donne e quella vecchia volpona di Raffaella Mennoia ha pubblicato su Instagram un breve video che mostra dei... L'articolo Uomini E Donne anticipazioni: cadono i petali in studio…C’è stata una scelta! Leggi cosa è accaduto proviene da Gossip, News, VIPs, anticipazioni, Reality.

Attacchi più prolifici d’Europa : C’è una sorpresa nella top 3 : I loro nomi non compariranno tra le primissime posizioni della classifica del Pallone d’Oro. Eppure, stando ai numeri, il tridente da loro formato vale quello del Barcellona ed è più temibile di quelli di Manchester City e Juventus. Luka Jovic, Sebastian Haller e Ante Rebic: sono i magnifici tre che a suon di gol hanno spinto l’Eintracht Francoforte al terzo posto nella classifica di Bundesliga. Come illustra la classifica di ...

C’è una fronda dentro ai gilet gialli : stesso colore ma sa di limone : Parigi. Hanno deciso di chiamarsi “Citrons jaunes”, limoni gialli, perché “sono stanchi di essere spremuti” a suon di gabelle dal governo francese, ma non tollerano la “radicalizzazione” di chi negli ultimi giorni ha saccheggiato il paese per protestare contro il caro-benzina. Eccoli qui, i dissiden

F1 – Test Abu Dhabi - le prime impressioni di Vettel : “non C’è stata nessuna grande sorpresa” : Sebastian Vettel commenta la sua prestazione nei Test di Abu Dhabi dopo i primi giri sul circuito di Yas Marina con la monoposto della prossima stagione La prima giornata di Test della Formula Uno si è svolta sul circuito di Yas Marina, dove si è tenuto l’ultimo appuntamento di stagione. Ad Abu Dhabi, Sebastian Vettel è sceso in pista con la Ferrari che dovrà accompagnarlo nel campionato mondiale 2019. Il pilota tedesco dopo i primi ...

“Djokovic vuole boicottare la Coppa Davis” - la clamorosa indiscrezione del coach di Edmund : “C’è una regola che…” : Novak Djokovic starebbe cercando di convincere i giocatori a boicottare una regola dell’ITF che ‘costringerebbe’ i giocatori a partecipare alla Coppa Davis al fine di giocare le Olimpiadi: l’indiscrezione arriva dal coach di Edmund La nuova Coppa Davis che vedrà la luce nel 2019 non sembra essere nata sotto una buona stella. Fra grandi polemiche e rinunce di diversi top player, il torneo per nazionali del prossimo ...

Dal campo al piccolo schermo - una prima volta speciale per Balotelli : SuperMario a C’è posta per te [FOTO] : Mario Balotelli ospite di Maria De Filippi per la registrazione di una puntata di “C’è posta per te” Mario Balotelli a Roma per una giornata speciale: il calciatore italiano, tornato di recente a vestire la maglia azzurra della Nazionale, è stato ospite ieri di Maria De Filippi. L’attaccante del Nizza ha infatti pubblicato una foto sui suoi profili social per raccontare la sua prima volta in un programma Tv: ...

C’ERA UNA VOLTA ROMA… “Convento di Trinità dei Monti” : L’anamorfismo è un effetto di illusione ottica per cui una immagine viene proiettata sul piano in modo distorto, rendendo il soggetto originale riconoscibile solamente guardando da una posizione precisa. Ci troviamo nel Convento di Trinità dei Monti, fondato da S.Francesco di Paola nel 1464, uno dei complessi sacri più affascinanti ed insoliti di Roma. Al suo interno si nasconde un insieme di capolavori d’arte nel quale è possibile ...

Accordi&Disaccordi - Pier Luigi Bersani su Nove : “Non C’è nessun ritorno al fascismo - questa è una destra nuova” : nessun ritorno al fascismo con il governo giallo-verde per Pier Luigi Bersani, ospite di “Accordi&Disaccordi”, in onda su Nove alle 22.45 tutti i venerdì dopo “Fratelli di Crozza”. “Lei vede un ritorno al fascismo?”, chiede Luca Sommi che conduce il programma insieme ad Andrea Scanzi. “Rispondo sempre con una battuta: se ci fosse il fascismo arriverebbero i treni in orario – spiega l’ex ...

Caso Sergio Ramos - il Real Madrid non ci sta : “non C’è stata nessuna violazione delle norme antidoping” : Dopo le rivelazioni circa una presunta positività di Sergio Ramos dopo la finale di Champions League a Cardiff, il Real Madrid ha fatto chiarezza Il Real Madrid non ci sta, il club blanco ha deciso di intervenire dopo la bufera scatenatasi su Sergio Ramos, il quale sarebbe stato trovato positivo all’antidoping in un controllo successivo alla finale di Champions League di Cardiff. AFP/LaPresse Una situazione misteriosa, che ha ...

Raz Degan : “Nel mio cuore C’è solo una Paola e resterà per sempre. Mi manca essere papà" : "Nel mio cuore c'è solo una Paola e resterà per sempre. Basta". La storia d'amore tra Paola Barale e Raz Degan sembrava esser solida, ma da qualche anno i due non fanno più coppia fissa. Un legame così importante è però difficile da dimenticare e il modello israeliano, ospite al Maurizio Costanzo Show, ne ha ribadito l'importanza. Dopo la Barale, sembra non aver più avuto una relazione importante, ...

Volpi-Setti - il presidente del Verona : «Nessuna sentenza - l’Hellas non c’entra» : Setti ha smentito la notizia secondo cui una sentenza lo condannerebbe a risarcire il patron dello Spezia, Gabriele Volpi, con 19 milioni di euro. L'articolo Volpi-Setti, il presidente del Verona: «Nessuna sentenza, l’Hellas non c’entra» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Tennis : a Brisbane una parata di stelle apre il nuovo anno. Da Nadal a Murray - poi anche Svitolina e C’è pure Giorgi : Uno dei primi appuntamenti Tennistici del nuovo anno si tiene a Brisbane, dove è in programma un torneo sia maschile che femminile dal 31 Dicembre al 6 Gennaio. Sarà un’edizione ricchissima di grandi Tennisti quella della del 2019, visto che in Australia saranno presenti tra gli uomini Rafael Nadal, Andy Murray, Grigor Dimitrov, mentre tra le donne scenderanno in campo, solo per citarne alcune Elina Svitolina, Naomi Osaka e Petra ...

C’è una startup italiana dietro le prenotazioni di musei e tour su Google : (Foto: Musement) All’interno del settore turistico, quello delle esperienze e delle attività di svago è un mercato in continua espansione che vale ormai oltre 150 miliardi di euro con un tasso di crescita del 7%. In questo campo la startup italiana Musement, da qualche mese passata sotto il controllo del gruppo Tui, è attiva dal 2013, con servizi di prenotazione per attività turistiche ed esperienze di viaggio per oltre mille ...

Aquarius - cosa C’è davvero nelle carte di una inchiesta che fa acqua da tutte le parti : Mesi di indagini, centinaia di intercettazioni e un solo sequestro di rifiuti: la procura di Catania si occupa ancora di Ong incriminando Medici senza frontiere per l'ecoreato di traffico illecito e paventando rischi sanitari di trasmissione infettiva nello smaltimento di indumenti e scarti alimentari.Continua a leggere