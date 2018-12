Cdm sci : Luitz vince gigante Beaver : La coppa del mondo uomini torna ora in Europa, in Francia: sabato e domenica prossimi gigante e speciale in val d'Isere.

Diretta/ Discesa Lake Louise streaming video e tv : Federica Brignone chiude 14esima! - Cdm sci femminile - - IlSussidiario.net : Diretta Discesa femminile Lake Louise streaming video e tv, risultato live della gara di Coppa del Mondo di sci: favorite e azzurre , oggi 1 dicembre, .

Sci : libera Cdm donne - vince Schmidhofer : ANSA, - LAKE LOUISE , CANADA, , 30 NOV - L'austriaca Nicole Schmidhofer, 29 anni, campionessa mondiale di Super-G nel 2017 e oggi al primo successo in Coppa del Mondo, ha vinto sciando in 1.48.13 la prima discesa della stagione, svoltasi a Lake Louise. Seconda la svizzera Michelle Gisin in 1.48.28 e terza la tedesca Kira Weidle in 1.48.63. Per l'Italia - ...

Sci alpino - Cdm donne : Schmidhofer prima a Lake Louise - fuori Fanchini : Al terzo posto la giovane tedesca Kira Weidle, che sfata anche lei un tabù arrivando per la prima volta tra le prime tre in Coppa del mondo a 22 anni. Come per la Schmidhofer, i segnali si erano ...

Discesa Beaver Creek : ha vinto Beat Feuz su Caviezel e Svindal - male gli azzurri! - Cdm sci - - IlSussidiario.net : Diretta Discesa maschile Beaver Creek streaming video e tv, risultato live della gara di Coppa del Mondo di sci: favoriti e azzurri , oggi 30 novembre, .

Discesa Beaver Creek streaming video e tv : tutti in pista - la libera prende il via! - Cdm sci - - IlSussidiario.net : Diretta Discesa maschile Beaver Creek streaming video e tv, risultato live della gara di Coppa del Mondo di sci: favoriti e azzurri , oggi 30 novembre, .

Sci di fondo - Pellegrino trionfo a Lillehammer/ Il 28enne vince la sprint a tecnica libera - Cdm - - IlSussidiario.net : Federico Pellegrino ha ottenuto il 12mo successo della sua carriera nella cornice di Lillehammer nella Coppa del Mondo di sci di fondo.

Sci di fondo - Cdm : Pellegrino vince sprint a tecnica classica di Lillehammer : Lillehammer, Norvegia, - Federico Pellegrino ha vinto la sprint a tecnica libera di Lillehammer, Norvegia,, valida per la Coppa del Mondo di fondo. Il 28enne valdostano ha preceduto sul traguardo il norvegese Emil Iversen e il canadese Alex Harvey. Per Pellegrino, vice-campione olimpico a Pyengochang, si tratta del dodicesimo ...

Discesa Beaver Creek streaming video e diretta tv : cambio di programma - oggi la libera! - Cdm sci - - IlSussidiario.net : diretta Discesa maschile Beaver Creek streaming video e tv, risultato live della gara di Coppa del Mondo di sci: favoriti e azzurri , oggi 30 novembre, .

Cdm sci : infortunato l'azzurro Gross : ANSA, - MILANO, 29 NOV - Brutta caduta per lo slalomista azzurro Stefano Gross durante un allenamento sulle nevi di Madesimo. Gross, 32 anni ed atleta alle Fiamme Gialle, ha riportato un trauma ...

Cdm sci : cambia ordine gare Beaver Creek : ... valida per la coppa del mondo, e vista la situazione meteo incerta la giuria deciso di modificare l'ordine di svolgimento delle gare in programma. Il superG previsto domani è stato spostato a sabato ...

