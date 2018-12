: Catalogna,sostegno ai leader in carcere - NotizieIN : Catalogna,sostegno ai leader in carcere - TelevideoRai101 : Catalogna,sostegno ai leader in carcere -

Centinaia hanno circondato ildi Lledoners a Barcellona, per manestareaiindipendentisti Jordi Sanchez e Jordi Turull, detenuti e in sciopero della fame per protestare contro la Corte costituzionale che ha impedito loro di ricorrere alla giustizia europea. L'iniziativa del "grande cerchio di luce" è stata promossa dall'Asamblea Nacional Catalana (Anc).Per Sanchez e Turull deputati di JxCat, la Procura ha chiesto la condanna a 16 e 17 anni per sedizione.(Di lunedì 3 dicembre 2018)