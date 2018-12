Castelli-Padoan | quando la moneta cattiva scaccia quella buona

Crozza a Castelli dopo la lite con Padoan : ''Ebbene sì - chi studia di più ha ragione'' : Nella copertina di Maurizio Crozza a ''Che fuori tempo che fa'', condotto da Fabio Fazio su Rai1, il comico ha citato il faccia a faccia tra Laura...

Castelli-Padoan - Crozza a Che fuori tempo che fa : “Cara viceministra - chi ha studiato tende a saperne di più. La prossima volta datti malata” : Maurizio Crozza a Che fuori tempo che fa di Fabio Fazio su Rai1 commenta le dichiarazioni di Laura Castelli del Movimento 5Stelle che recentemente, scontrandosi con Padoan, ha sostenuto come studiare non serva più a nulla : “Cara Castelli ti svelo una cosa: chi ha studiato tende a saperne di più e ad avere ragione. Non è colpa di Padoan se ha studiato, è colpa tua che ci vai a discutere. La prossima volta escine con eleganza: datti malata. Vai ...

Chi ha ragione nel duello tra Padoan e Castelli? : Il sottosegretario al Ministero dell'Economia in quota M5s Laura Castelli e l'ex ministro dell'Economia e deputato del Pd Pier Carlo Padoan sono stati protagonisti il 21 novembre di un acceso confronto durante la puntata di Porta a Porta. Due gli argomenti toccati su cui ci soffermiamo: il ...

Mutui - che cosa dice il grafico del Sole citato da Castelli contro Padoan : L’esponente 5stelle ha citato un grafico pubblicato da Il Sole 24 Ore nella polemica con Padoan sui Mutui. Ma l’articolo non sostiene la sua tesi...

Scontro in diretta tv. Castelli dà del bugiardo a Padoan su spread e mutui. E lui le fa una lezione di economia : "Questo lo dice lei!". Laura Castelli risponde così a Pier Carlo Padoan che cerca di spiegare alla sottosegretaria all'economia dei 5 Stelle gli effetti del rialzo dello spread sui mutui. Il botta e risposta che ha lasciato esterrefatto l'ex ministro del Tesoro, ed ex direttore esecutivo per l'Italia del Fondo ...

