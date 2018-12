Cassazione | avviso di accertamento valido senza notifica se raggiunge lo scopo

Blastingnews

: @ederoclite @meb @Mov5Stelle Ad essere onesti un clima del genere ha avuto inizio con 'mani pulite' quando l'avviso… - RacchiMarco : @ederoclite @meb @Mov5Stelle Ad essere onesti un clima del genere ha avuto inizio con 'mani pulite' quando l'avviso… - BenedettaFrucci : @gianluca_bona La lega non è un’azienda privata. Se salvini avesse fatto sparire i soldi dopo la cassazione avrebbe… - Albarotto : Per Pippo Baudo dopo 16 anni da un avviso di accertamento dell’Agenzia delle Entrate, che gli aveva chiesto oltre 2… -

(Di domenica 2 dicembre 2018) La Corte diè tornata ad occuparsi della validità dell'diin asdella relata dial contribuente debitore. Con l'Ordinanza n°30794 del 28 novembre 2018 il Supremo Collegio ha stabilito il principio secondo il quale l'atto impositivo è pienamenteogniqualvolta risulti che il contribuente - debitore ne è venuto a conoscenza entro il termine di decadenza concesso all'Amministrazione Finanziaria per l'esercizio del relativo potere. Nello stesso tempo non deve essere pregiudicato il diritto del contribuente - debitore di impugnare l'atto e contestarne la pretesa in sede giurisdizionale. Mentre con l'Ordinanza n° 30770 sempre del 28 novembre 2018 la Corte ha stabilito che l'diè nullo quando non rispetta i requisiti stabiliti dai commi 4 e 5 dell'articolo 37-bis del DPR 600/1973.Validità dell'conosciuto ...