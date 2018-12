Caso Regeni | l' Egitto respinge l' inchiesta italiana sugli 007

Caso Regeni - l’Egitto respinge l’indagine italiana sugli 007 del Cairo : Gli inquirenti egiziani del Caso Regeni respingono la decisione dei colleghi italiani di iscrivere nel registro degli indagati alcuni agenti dei servizi egiziani, presentata durante l’ultimo incontro al Cairo. Lo riferisce una fonte giudiziaria egiziana all’agenzia Mena. Analoga richiesta era stata presentata nel dicembre 2017, ma era stata rifiuta...

Caso Regeni - l'Egitto non porge l'altra guancia : "Roma ingrata - ci adegueremo" : Al Cairo non l'hanno presa per niente bene. C'è chi parla di ingratitudine, chi ricorda le telefonate fatte da Roma al Presidente perché non disertasse la Conferenza di Palermo per la Libia, e perché convincesse a essere presente anche l'uomo forte della Cirenaica, il generale Khalifa Haftar, del quale Abdel Fattah al-Sisi è tra i più influenti sostenitori.Lo scontro riapertosi sul Caso-Regeni tra Roma e Il ...

Caso Regeni - deputato egiziano : 'Sospendiamo i rapporti anche noi' : Sale la tensione tra Italia ed Egitto in merito alla morte di Giulio Regeni. Dopo la decisione comunicata dal presidente della Camera, Roberto Fico, di sospendere i rapporti col Parlamento egiziano in ...

Caso Regeni - un deputato egiziano replica così a Fico : "Sospendiamo i rapporti anche noi" : L'Egitto replica al medesimo annuncio comunicato dal presidente della Camera, Roberto Fico. "Non possiamo che agire nello stesso modo", ha affermato Tarek El Khouly

Caso Regeni : Farnesina convoca ambasciatore egiziano : Si inaspriscono le relazioni Italia-Egitto, dopo l'inconsistenza del Cairo e la decisione dei Pm romani di mettere sotto inchiesta alcuni funzionari degli 007 egiziani -

Caso Regeni - le verità negate - : La decisione del presidente Fico di interrompere i rapporti con il Parlamento egiziano ha provocato la reazione sdegnata dell'omologo Ali Abdel Aal che ha ribadito l'intenzione del Cairo di giungere ...

Caso Regeni - le verità negate - : La decisione del presidente Fico di interrompere i rapporti con il Parlamento egiziano ha provocato la reazione sdegnata dell'omologo Ali Abdel Aal che ha ribadito l'intenzione del Cairo di giungere ...

Caso Regeni : per l'Egitto la posizione di Fico è 'ingiustificabile' : Il Caso di Giulio Regeni, il ricercatore ed attivista italiano morto in Egitto, è alla base del recente scontro diplomatico che vede contrapposto il nostro Paese all'Egitto, relativamente ad importanti istituzioni dei due Paesi. Ad accendere la miccia dello scontro sono state le dichiarazioni del Presidente della Camera dei Deputati Roberto Fico. Quest'ultimo ha annunciato la volontà di interrompere le relazioni diplomatiche tra la Camera dei ...

Caso Regeni - Di Maio : Egitto dia risposte : 16.48 Sul Caso Regeni "il governo in questi mesi ha provato la strada del dialogo con uno Stato che deve darci risposte" e"ha assicurato risposte efficaci".Così il vicepremier e titolare Mise Di Maio. Se le risposte "non dovessero arrivare, ne trarremo le conseguenze", ha anche detto Di Maio. Stop all'export di armi italiane? "Si compromettono tutti i i rapporti". Alla domanda se le conclusioni riguarderanno anche le attività dell'Eni nel ...

Caso Regeni - Di Maio e Moavero stanno con Fico : “La verità è più importante del commercio” : Anche Luigi Di Maio e il ministro degli Esteri Enzo Moavero Milanesi stanno con Roberto Fico e appoggiano la decisione di strappare con l’Egitto in assenza di evoluzioni sul fronte delle indagini per la morte di Giulio Regeni. Se ieri il presidente M5s della Camera ha scelto in autonomia di bloccare i rapporti con il Parlamento egiziano e lo stesso premier Giuseppe Conte ha frenato dicendo di “non sapere i motivi del gesto”, ...

Caso Regeni - Di Maio : “Risposte entro l’anno dall’Egitto o rapporti saranno compromessi. Eni? Tutto ne risentirà” : L’Egitto ci ha assicurato “risposte efficaci” che “devono arrivare in questo periodo”, altrimenti “trarremo le conseguenze”. Luigi Di Maio lancia un ultimatum al Cairo sul Caso di Giulio Regeni, dopo l’ennesima mancata collaborazione per fare chiarezza sull’omicidio del ricercatore italiano, e minaccia uno stop ai rapporti con lo Stato nord-africano ad ampio spettro. E che rischia di ...

Caso Regeni - Di Maio : “Risposte entro l’anno dall’Egitto o rapporti saranno compromessi. Ne risentirebbe anche Eni” : L’Egitto ci ha assicurato “risposte efficaci” che “devono arrivare in questo periodo”, altrimenti “trarremo le conseguenze”. Luigi Di Maio lancia un ultimatum al Cairo sul Caso di Giulio Regeni, dopo l’ennesima mancata collaborazione per fare chiarezza sull’omicidio del ricercatore italiano, e minaccia uno stop ai rapporti con lo Stato nord-africano ad ampio spettro. E che rischia di ...

Guido Crosetto inchioda Roberto Fico sul Caso-Regeni : 'Fatto di una gravità senza precedenti' : ... 'Capisco che ormai nulla ha più valore, nulla ha più senso, nulla ha più regole, ma il fatto che il Presidente della Camera inauguri una SUA politica estera , diversa da quella del suo STATO, che è ...

Caso Regeni : Roma indaga 7 agenti dei servizi segreti egiziani che lo controllavano : Sono da sei a otto gli uomini dei servizi segreti egiziani. La decisione dopo dieci vertici fra i nostri inquirenti e quelli del Cairo che non hanno portato a sviluppi nelle indagini -