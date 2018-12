Caso Regeni | la procura egiziana respinge indagine italiana

ilgiornale

(Di domenica 2 dicembre 2018) Lagenerale dell'Egitto ha respinto la richiesta ufficiale dei pm italiani di inserire sette agenti dei servizi egiziani nella lista degli indagati per il rapimento e l'uccisione del ricercatore italiano Giulio.Secondo i magistrati del Cairo - scrive l'agenzia di stampa, Mena, che cita una fonte giudiziaria - "non ci sono abbastanza prove per indagare le persone indicate" dai pm italiani e inoltre una richiesta simile era già stata respinta nel dicembre dell'anno scorso perchè "nel sistema giudiziario egiziano non esiste un registro dei sospettati". Secondo gli inquirenti del Cairo non è sufficiente il fatto che le persone indicate dalladi Roma pedinasseroprima del suo omicidio, perchè questo "rientra nel loro lavoro".Di contro i pm egiziani chiedono invece ai magistrati romani di indagare sul "perchè Giuliosia entrato in Egitto con un ...