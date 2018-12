Caserta | accoltella un compagno di scuola | fermato un 14enne

Caserta - 14enne accoltella un compagno di classe a una spalla : fermato dalla polizia : accoltella un compagno di classe all’interno dell’istituto tecnico Volta e poi si allontana. È stato fermato ieri dalla polizia di Aversa, in provincia di Caserta, un 14enne residente a Lusciano, accusato dell’aggressione di un coetaneo ferito a una spalla e trasportato in codice rosso in ospedale. La vittima è seguita da un insegnante di sostegno. Le sue condizioni sono serie ma non risulta in pericolo di vita. Secondo le ...

Caserta - accoltella compagno di scuola : fermato un 14enne : Un è stato fermato dalla polizia di Aversa , Caserta, per avere accoltellato un compagno di scuola . Il ragazzo è stato trasportato in ospedale a causa di una grave ferita alla spalla. L'aggressore è ...

Caserta - accoltella il compagno a scuola fermato 14enne : La vittima è in codice rosso, il ferimento all'Istituto tecnico Volta di Aversa. Il feritore era seguito dall'insegnante di sostegno