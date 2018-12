Caro Nord | ti scrivo

huffingtonpost

(Di domenica 2 dicembre 2018) Ha fatto eliminare il riferimento geografico dal nome del suo partito, ma in fin dei conti è sempre lì che si posa il suo sguardo e lì si concentrano le sue ansie: nel. Mentre in Parlamento sta per avviarsi il dibattito sulla prima - e contestata - legge di Bilancio di impronta (anche) leghista, Matteo Salvini ha inviato quattro lettere diverse a quattro quotidiani locali lombardi per spiegare le misure decise dall'esecutivo e, ovviamente, per rinsaldare il rapporto tra il suo partito e il territorio da cui proviene. Le lettere arrivano in una fase controversa per il Governo, alla vigilia dell'iter parlamentare della manovra, legge finanziaria tanto difesa (anche a costo di scontrarsi con il muro europeo) dal vicepremier quanto bistrattata da gran parte delle associazioni e delle categorie che fanno della crescita del Pil la loro religione.Il malessere degli ...